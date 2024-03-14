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المؤبد لمتهم قتل والد طليقته دهسا أمام المحكمة

3/14/2024 11:27:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال عمان- أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الحنايات الكبرى، بحبس متهم بالأشغال الشاقة المؤبدة لقتله والد طليقته، ومحاولة قتل طليقته وشقيقها، بدهسهم أمام محكمة جنوب عمان، عن طريق مركبة كان يستقلها.
ودانت المحكمة المتهم بتهمة القتل الواقع على أكثر من شخص، بعد تعديل وصف التهمة من القتل العمد، كما أعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص.
وحسب قرار الحكم الذي يعتبر قطعيا، فإن نزاعات بين المتهم وزوجته انتهت بطلاقهما عبر دعوى تفريق في المحكمة الشرعية، ونتيجة لتزايد الخلافات بينهما، أقامت الأخير دعوى ضده أمام محكمة صلح جزاء جنوب عمان، كما أقام والدها المغدور شكوى تهديد وإلحاق الضرر بمال الغير بحق المتهم.
ونتيجة لهذه الشكاوى، قرر المتهم قتل طليقته ووالدها وشقيقها، بعد خروجهم من المحكمة، فاشترى مركبة بعقد خارجي، وبعد انتهاء الجلسة وخروج المغدور برفقة ابنته "طليقة المتهم" وابنه، كان المغدور يستقل المركبة، وتوجه مسرعا نحوهم، بينما كانوا يسيرون على الرصيف، إذ صعد عليه ودهس والد طليقته وطليقته، بينما نجا شقيقها من الدهس، وبعدها لاذ بالفرار.
وبعد إجراء التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة التي أثبتت بأنه أقدم على الدهس المتعمد، قبض عليه وحول للمدعي العام بالجنايات الكبرى، فيما لحقت إصابات جسيمة بوالد طليقته وكذلك طليقته.
وأثناء محاكمة المتهم بتهمة الشروع بالقتل العمد أمام محكمة الجنايات الكبرى، توفي والد طليقته متأثرا بإصابته، فأسندت بحق المتهم تهمة القتل العمد.

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