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ذبح 2100 رأس غنم و180 رأس بقر

3/14/2024 11:27:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- أكد مدير المسالخ في أمانة عمان الكبرى د. شادي عثمان، معاينة وذبح 2100 رأس غنم، و180 رأس بقر، وذبح وتجهيز 45 ألف طير دواجن أول أيام الشهر الفضيل ومعاينة 40 طن لحم مبرد طازج مستورد وسمك.
وقال إن الأمانة حددت دوام مسلخ عمان في رمضان من الـ6 صباحا وحتى الـ6 مساء، موضحا بأن هناك فريقا تابعا لدائرة المسالخ من أطباء بيطريين، سيرافق فرق التفتيش الموحد على الأسواق والمولات، للتأكد من أختام اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري، ومعالجة أي شكوى ترد حول اللحوم الحمراء والبيضاء.
ودعا المواطنين عند شراء اللحوم، للانتباه إلى ختم مسلخ الأمانة والتعامل مع المحلات المرخصة، كما دعا التجار للالتزام بسائر الشروط الصحية في نقل وعرض وتخزين وتداول اللحوم، والتعامل معها حسب الأصول حفاظا على صحة المواطنين.
وكانت دائرة الرقابة الصحية والمهنية بالأمانة، استعدت ضمن خطة عمل لها، لاستقبال شهر رمضان، وقد حددت فيها دوام فرق التفتيش والأقسام الصحية على مدار 3 فترات يومياً (صباحية، مسائية، وليلية).

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