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الخصاونة: وفرنا 89 ألف فرصة عمل في 2022 و46 ألفا خلال نصف العام الماضي

3/14/2024 11:27:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أكد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، اعتزازه بإنجازات الحكومة وتعاملها الموضوعي مع القضايا والملفات والتحديات الصعبة التي واجهتها، وتمكنها من تلافي آثارها وتداعياتها السلبية على الوطن والمواطن.
كما أكد رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج "نيران صديقة" الذي بث مساء أول من أمس على شاشة تلفزيون "عمان تي في" أجراها الزميل هاني البدري، الاستمرار بإشاعة الإيجابية "وهذا يقين غير مبني على الأوهام، ولدينا مستهدفات واقعية نسعى لتحقيقها ضمن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد".
وقال الخصاونة "نسير نحو الأفضل، ومتجهون على مسار واثق بانتظام نحو واقع أفضل بكثير، بعيدا عن الخطابات الشعبوية وزراعة الأوهام". لافتا إلى أن أداءنا الاقتصادي العامين الماضيين، يسير وفق المخطط له قبل الربع الأخير من العام الماضي، وتمكنا بسياسات حصيفة وغير شعبوية بالنأي باقتصادنا عن آثار وتداعيات سلبية أصابت دولا في المنطقة والعالم.
وأكد أننا أنجزنا البرامج التنفيذية لمسارات التحديث، للمضي قدما بثقة وثبات في برنامج التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك على المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وقال الخصاونة، وفرنا 89 ألف فرصة عمل عام 2022 و46 ألف فرصة عمل في النصف الأول العام الماضي، مقارنة بمعدل 50 ألف فرصة عمل سنويا استحدثت بين 2010 و2020، كان أقصاها 68 ألف فرصة عمل.
وأكد رئيس الوزراء، أن معدلات البطالة انخفضت العام الماضي 2.7 %، إذ بلغت 21.4 % مقارنة بـ24.1 % في عام 2021، و22.8 % في عام 2022.
وتحدث عن علاقته بالإعلام، مؤكدا أنها متميزة، مضيفا "لم أتردد في الظهور الإعلامي كما فعلت ذلك مرارا عندما تكون هناك قضايا ومضامين ورسائل إعلامية من الواجب الحديث عنها".
وقال تعرضنا لنقد موضوعي، أشر على مواطن الخلل بمسؤولية، ومن حق أي مواطن والمسؤول كمواطن اللجوء للقانون حال تعرضه للإساءة والتجريح.
وجدد التأكيد على التزام الحكومة بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وتمكينه ضمن بيئة تشريعية ومحفزة ومشجعة، لافتا إلى أن الحكومة أعادت هيكلة التعرفة الكهربائية التي وفرت 50 مليون دينار، وجهت في جلها لدعم تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد رئيس الوزراء، أن مجلس النواب أنجز منظومة من التشريعات غير المسبوقة كما ونوعا، سياسيا واقتصاديا وإداريا، ونحييه على هذه الروح العالية والتعاون الإيجابي وفق مبدأ الفصل المرن بين السلطات.
وبشان أسعار السلع في رمضان، قال الخصاونة لن نسمح لفئة قليلة بالتلاعب بالأسعار سواء في شهر رمضان أو في أي وقت، والقطاع الخاص يتصدى معنا بكل مسؤولية لمثل هذه الممارسات.
وكد رئيس الوزراء، ان إجراء الانتخابات النيابية محكوم بمدد دستورية، وهو اختصاص حصري لجلالة الملك وفق أحكام الدستور، لافتا إلى أن الدولة لا تتدخل بتشكيل الأحزاب، وهذه العملية منوطة بالقانون وأسسها واضحة جدا للجميع.
وشدد رئيس الوزراء، على أنه لا توجد دولة في العالم قدمت لفلسطين ولشعبها الشقيق ما قدمه الأردن بقيادته وشعبه ومؤسساتها، مؤكدا الجهود الحثيثة التي يقودها جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة، وإيجاد أفق سياسي يفضي لتجسيد حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران (يونيو) 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال "نسأل الله أن يرفع الكرب عن أهلنا في غزة وأن تكلل جهود جلالة الملك في وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة". مؤكدا تمازج الموقفين الرسمي والشعبي تجاه العدوان على أهلنا في غزة، وقواتنا المسلحة بادرت بإنزالات جوية إنسانية شارك فيها جلالة الملك شخصيا.
وتابع الخصاونة "الإنزالات الجوية بدأها الأردن منفردا بـ40 إنزالا قبل انضمام العديد من الدول الشقيقة والصديقة وندرك ضرورة فتح المزيد من المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية".
وقال إننا ندرك أن الإنزالات الجوية لا تنهي المأساة الإنسانية في غزة، وجلالة الملك ترأس اجتماعا في العقبة، لتأطير هذه المساعدات وهذا أدى لزيادتها برغم أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب.
ولفت إلى أن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية مساند للحق الفلسطيني وواضح منذ نشوئها عام 1948، وليس منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي.
وقال "مواقفنا إزاء القضية الفلسطينية ثابتة ومشرفة على جميع المراحل ولن ننجر لاصطفافات فصائلية إزاء مواقفنا تجاه أشقائنا الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة".
وأكد أن موقفنا تجاه العدوان على غزة يستند على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ الأخلاق الإنسانية، ولم يتعرض أحد لنا بسبب تعبيرنا الواضح وتمسكنا بهذا الموقف.
وشدد الخصاونة على أن الأردن القوي الذي يمتلك المنعة وسيرورة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الاقتصاد بشكل نشط، هي الممكنات لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. مؤكدا أن سيرورة الحياة لا تتناقض مع كل جهود الأردن التي يقودها جلالة الملك لإسناد أشقائنا الفلسطينيين.
وأضاف هناك فئة قليلة وهامشية، تحاول النيل من التمازج بين الموقفين الرسمي والشعبي تجاه العدوان الغاشم على أهلنا في غزة. مؤكدا أن الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك هي التي مكنتنا من توفير مخزون إستراتيجي للقمح يكفي لـ12 شهرا، وهو الذي مكننا من دعم الأشقاء الفلسطينيين بالقمح والحبوب.
واعتبر الخصاونة ان التهجير أو إنتاج أي ظروف ومناخات تؤدي للتهجير، خط أحمر لنا في الأردن، ويشكل خرقا ماديا لمعاهدة السلام وموقفنا واضح وثابت ولم ولن يتغير.
وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أن ترتيبات النقل من والى الأردن وعبره لم تتغير منذ 30 عاما ولا صحة لما يشاع حول وجود جسر بري.
وقال " بذلنا أقصى جهد ممكن وفق إمكاناتنا ووصمة عار على قلة قليلة لا ترى فروسية قيادتنا وشعبنا وموقفنا الأردني المتماسك والمساند لأهلنا في غزة".-(بترا)

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