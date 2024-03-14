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تقرير الإسكوا يخلو من الإشارة لتقدم الأردن في العمل المناخي والحياة تحت الماء

3/14/2024 11:27:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – خلا تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، حول أهداف التنمية المستدامة أي معلومات بشأن تقدم الأردن في العمل المناخي، والحياة تحت الماء، والإنتاج والاستهلاك المستدامين.
وأظهر التقرير، الصادر الشهر الحالي، أن الأردن "ما يزال يمضي بإجراءات تحقيق الأهداف المتعلقة بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة".
ومع ذلك، فإن التقرير الذي حمل عنوان "التقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، تحدث عن تباطؤ يشهده كل من الهدف السابع بشأن الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف 15 المتعلق بالحياة على الأرض العام الماضي، مقارنة بالعام المشمول بالتقرير السابق.
وبحسب التقرير، فـ"الأردن لم يدرج على قائمة الدول التي شارفت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 بحلول العام الماضي، بينما احتلت قطر والإمارات والكويت والمغرب والبحرين الصدارة في هذا المجال".
وأشارت نتائج التقرير الى أن "هنالك تقدماً محرزاً مؤخرًا بتحقيق الهدف السابع، إذ تجاوزت نسبة الوصول للكهرباء ووقود الطهي النظيف 90 %، ليس فقط على صعيد الأردن وحده بل على مستوى المنطقة العربية ككل".
ومع ذلك، ما تزال نسبة من السكان تفتقر لإمكانية الحصول على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، ما يتطلب تسريع وتيرة معالجة الفجوة بين الريف والحضر.
وعلاوة على ذلك، فإن "استمرار النقص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، يعني أن السياسات لا تحقق النتائج المرجوة، وأن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود من جانب الحكومة"، وتلك الخطوة، ستضمن "حصول الجميع على الطاقة بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء".
بالإضافة لذلك، هنالك "حاجة لإعادة هيكلة أنظمة تسعير الطاقة، ووضع سياسات تكميلية للتخفيف من العواقب السلبية غير المقصودة للإصلاحات على الفئات الضعيفة من الناس".
وعلى الصعيد العربي، فمنذ عام 2000، حققت المنطقة العربية تحسناً كبيراً في إمكانية حصول السكان على الكهرباء والوقود النظيف في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، ومع ذلك، ما يزال 17 % من سكان الريف، يفتقرون لإمكانية الوصول للكهرباء، والوقود النظيف (21 %).
وفي أقل البلدان العربية نمواً، يفتقر 36 % من السكان لإمكانية الوصول للكهرباء، ولم يتمكن 49 % من الحصول على الوقود النظيف عام 2021. وبشأن الهدف الـ11 الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، أحدثت جائحة كورونا تغييرات كبيرة في اتجاهات الهجرة، بخاصة الداخلية التي أدت لتحركات سكانية كبيرة من وإلى المدن في الأردن.
وتحقيق هذا الهدف، يتطلب من الحكومة "تعزيز قدرات التخطيط الحضري محليا، وإمكانية الوصول لوسائل النقل العام وتحسين كفاءتها، وأنظمة إدارة النفايات كذلك".
وأظهر التقرير أن "أقل من نصف الدول العربية وضعت إستراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث، و32 مدينة فقط، تمتد عبر 10 دول".
وفي عامي 2020 و2021، انخفض عدد النازحين بسبب الكوارث بمقدار ثلاثة أضعاف، و24 % في عام 2018.

MENAFN14032024000072011014ID1107980225

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