زعيم الديمقراطيين بالشيوخ الأميركي: على إسرائيل تصحيح مسارها

MENAFN - Alghad Newspaper) قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إن على إسرائيل تصحيح المسار من أجل تحقيق سلام دائم.



وأضاف "أدعو جميع الأطراف المتفاوضة للقيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين".



واعتبر شومر أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين عززا التوتر والعنف، مشددا على أن توسيع المستوطنات يجعل حل الدولتين مستحيلا.



وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "عقبة كبيرة أمام السلام وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين"، وفق تعبيره.