عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية
التاريخ
3/14/2024 11:27:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) كلف
رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، الدكتور محمد مصطفى
بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي
المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
وفيما يلي نص التكليف:
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