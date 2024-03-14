الحوثي: دول عربية تعمل على تجريم المقاومة



وأضاف الحوثي في كلمة له مساء الخميس، أن هناك دول عربية تعمل على تجريم المقاومة، وأن هذه الدول لم تغير موقفها من المقاومة بعد إدراجها سابقا بقوائم الإرهاب.

وأشار إلى أن أكثر من 50 دولة إسلامية لا تقدم السلاح، وأن الحالة الفريدة هي إيران.

ونوه أن الاحتلال حاول إثارة الفتنة وسط مجتمع غزة لكن ذلك لم يؤثر فيه، مضيفا أن "موقف وجهاء العشائر مشرف ."





وقال الحوثي، "استهدفنا 73 سفينة منذ بداية العمليات بينها 12 سفينة هذا الأسبوع، وعملياتنا هذا الأسبوع نفذت باستخدام 58 صاروخا باليستيا وطائرة مسير."

وتابع، "العمليات العسكرية مستمرة لاستهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، التي وصلت إلى مدى غير مسبوق وبينها 3 في المحيط الهندي، و نتجه إلى منع عبور السفن من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح، ونحن مستمرون في عملياتنا وفي توسيعها إلى مدى لا يتوقعه العدو.