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70 ألفا صلوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى الليلة

3/14/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 70 ألف مصل أدوا صلاة التروايح في المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام شهر رمضان، رغم قيود الاحتلال وعراقيله.

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