70 ألفا صلوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى الليلة

70 ألفا صلوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى الليلة
التاريخ
3/14/2024 11:27:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 70 ألف مصل أدوا صلاة التروايح في المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام شهر رمضان، رغم قيود الاحتلال وعراقيله.
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