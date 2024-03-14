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الاحتلال يعلن مقتل رقيب أول في عملية النقب

3/14/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل رقيب أول في عملية الطعن التي وقعت اليوم أمام مستوطنة بيت كاما في النقب.


وقال الاحتلال مساء الخميس، إن هذا العسكري رئيس قسم للتكنولوجيا في لواء ناحال بالقوات الإسرائيلية.

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