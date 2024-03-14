الاحتلال يعلن مقتل رقيب أول في عملية النقب

الاحتلال يعلن مقتل رقيب أول في عملية النقب
التاريخ
3/14/2024 11:27:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل رقيب أول في عملية الطعن التي وقعت اليوم أمام مستوطنة بيت كاما في النقب.
وقال الاحتلال مساء الخميس، إن هذا العسكري رئيس قسم للتكنولوجيا في لواء ناحال بالقوات الإسرائيلية.
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