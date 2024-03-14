Friday, 15 March 2024 07:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لو وصلت المساعدات إلى غزة.. من سيوزعها؟

3/14/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل
14/3/2024

يوم الثلاثاء الماضي انطلقت سفينة "اوبن ارمز" من قبرص إلى قطاع غزة وعلى متنها 200 طن من المواد الغذائية والأدوية. الحمولة التي كانت تحملها اجتازت فحوصا دقيقة في ميناء لارنكا، لكن البشرى التي يمكن أن تجلبها معها إلى مئات آلاف سكان غزة ما زالت بعيدة عن التنفيذ. القصد هو إنزال الحمولة في البحر ونقلها بواسطة قوارب صغيرة إلى شاطئ غزة. لكن من غير الواضح من سينزل الحمولة وأين سيتم تخزينها ومن سيوزعها ومن سيحميها. حتى تصريح الرئيس الأميركي عن نية إقامة محطة مؤقتة، ستنتظر شهرين على الأقل إلى أن تصل أجزاؤها ويتم تركيبها وتتحول إلى رصيف يكون بالإمكان إنزال الحمولات عليه.
في غضون ذلك لا يوجد للإدارة الأميركية أي حلول للصعوبات اللوجستية والتشغيلية المعقدة التي سترافق عملية النقل، هذا في الوقت الذي فيه الأمم المتحدة تعتبر الوضع في القطاع "جوعا شديدا" وقضية المساعدات الإنسانية تتطور وتصل إلى أزمة إستراتيجية. الرئيس الأميركي أوضح بأن أقدام جنود الجيش الأميركي لن تطأ أرض غزة. لكن رغم تصريحاته إلا أن أحدا ما يجب عليه ربط المحطة بالشاطيء وحماية طواقم الهندسة الأميركيين، وبالأساس تسلم المساعدات وتوزيعها على المحتاجين.
بدلا من ذلك فإن الإدارة الأميركية تبحث عن شركات خاصة يمكنها تنفيذ المشروع، بالأساس الحصول على تمويل كاف لتشغيله. إحدى الشركات هي شركة "فوغ بو" التي هي بملكية رجال مخابرات أميركيين سابقين. رئيسها هو سام ماندي، وهو جنرال سابق في المارينز وكان مسؤول عن القوات في الشرق الأوسط، ونائبه ميك مالروي، رجل سابق في الـ سي.آي.ايه ومستشار لوزير الدفاع. هذه الشركة عملت في السابق بنشاطات مشابهة في أرجاء العالم، والآن بدأت تبحث عن مصادر تمويل في دول عربية مثل اتحاد الإمارات وفي دول اوروبية أيضا، وهي تنوي تأسيس صندوق خاص لتجنيد التبرعات. التمويل هو شرط أساسي لتشغيل مشروع المساعدات للقطاع لأن الإدارة لا يمكنها فعل ذلك، بالأحرى بدون مناقصة يجب أن تتنافس فيها شركات، إذا وجدت مثل هذه الشركات.
لكن حتى لو تم حل موضوع التمويل فإن الصعوبات التي تنتظر المشروع لن تختفي. أي شركة تعمل في نقل المساعدات ستكون بحاجة إلى حماية فضاء المحطة والمخازن التي سترسل إليها المساعدات في المرحلة الأولى. حسب معرفتنا إسرائيل وافقت على توفير دائرة الحماية الخارجية الموجودة في محيط المحطة، بصورة تمنع المدنيين والمجموعات المسلحة (أعضاء حماس أو تنظيمات أخرى) من الوصول إليها والانقضاض على الشحنات. لكن حتى الآن غير معروف من الذي سيكون مسؤول عن المساعدات في الطريق من المحطة إلى المخازن ومنها إلى السكان.
مصدر إسرائيلي مطلع قال للصحيفة بأن النية هي إلقاء هذه المهمة على قوات فلسطينية محلية غير مسلحة. ولكنه أضاف "حتى الآن لم يتم حل قضية توفير الحماية وكيف سيتم منع أحداث تشبه الحادثة قبل أسبوعين التي قتل فيها 113 شخص عندما اندفع الناس إلى قافلة المساعدات".
إحدى الطرق التي يتم فحصها هي أن تلقي المسؤولية على الشركة الفلسطينية الخاصة "بديكو غزة"، التي عملت في بناء المنطقة الصناعية في غزة. يبدو أن لديها المعرفة والقدرة المطلوبة لتخزين البضائع وتوزيعها. "يمكن أنه في نهاية المطاف لن يكون أي مناص وجنود الجيش الإسرائيلي سيضطرون إلى حماية وتوزيع المساعدات من المحطة وحتى مراكز التوزيع في المدن"، قال هذا المصدر الإسرائيلي. ولكن أي حل لوجستي سيتم التوصل إليه سيحتاج إلى الانتظار حتى يتم استكمال بناء المحطة المؤقتة. وهي فترة زمنية غير متاحة لسكان غزة التي يحتضرون بسبب الجوع. حسب تقارير مخيفة عن وضع الجوع والوضع الصحي في غزة فإن السكان بدأوا في ذبح الكلاب والقطط لتوفير الطعام لأبناء عائلاتهم.
في 9 آذار (مارس) نشر نيكولاس كريستوف، وهو كاتب المقالات الأكبر في "نيويورك تايمز"، بالإضافة محمد الشنطي، وهو من سكان غزة، مراسلات المثيرة للقشعريرة، بين 11 تشرين الأول (أكتوبر) و29 شباط (فبراير)، حيث انقطع التواصل مع غزة، قال الشنطي"إن الأرز الذي عشنا عليه في الأشهر الأربعة الأخيرة اختفى كليا من الأسواق. أنا وزوجتي قررنا أن نأكل وجبة واحدة كل يومين من إجل إبقاء أولادنا على قيد الحياة بقدر الاستطاعة. ما بقي لنا هو الحصيرة. نحن بدأنا نطحنها من أجل خبزها وأكلها. وعندما بدأنا نأكل خبز الحصير فإن البراز أصبح فيه دما".
يوم الثلاثاء الماضي وللمرة الأولى بعد ثلاثة أسابيع دخلت شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى شمال القطاع، وقد كان فيها مواد غذائية بكمية يمكن أن تكفي لـ 25 ألف شخص من السكان هناك لفترة قصيرة. وهي كمية صغيرة نسبيا مقارنة مع الاحتياجات الكبيرة للقطاع. مع ذلك، حتى الآن من غير الواضح كم يمكن استمرار الترتيب الذي فيه الشاحنات إلى شمال القطاع يمكنها استخدام الطريق العسكرية القريبة من الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل.
في نفس الوقت تراكمت كميات كبيرة من شاحنات المساعدات على معبر رفح في الطرف المصري، وهي تنتظر في الدور في الفحص كي تدخل إلى القطاع. في مصر نفسها يزداد ضغط الجمهور لفتح المعبر وإدخال المساعدات بشكل حر دون مراقبتها وفحصها من قبل الطرف الإسرائيلي. يوم الثلاثاء رفضت وزارة الخارجية المصرية للمرة الثانية طلب أعضاء مجموعة شخصيات ونشطاء اجتماعيين الالتقاء معهم من أجل مناقشة إعطاء تصاريح دخول لمتطوعين مصريين، من بينهم أطباء وأعضاء في منظمات إغاثة إلى داخل القطاع.
بمساعدة النشر في الشبكات الاجتماعية نجح اعضاء المجموعة، على رأسهم الدكتورة منى المينا وهي رئيسة نقابة الأطباء السابقة، نجحوا في الحصول على توقيع آلاف المتطوعين، من بينهم الكثير من الأطباء الذين يريدون الانضمام للطواقم الطبية في القطاع. وزارة الخارجية المصرية لم تعط أي تفسير لتأجيل الالتقاء مع المجموعة. وحتى الآن الحكومة هناك تحذر من أن لا تخرق التفاهمات مع إسرائيل ومع الإدارة الأميركية فيما يتعلق بدخول شاحنات المساعدات والمهنيين الذين يريدون تقديم المساعدة.
التحكم في وتيرة نقل المساعدات من رفح الى غزة هو أداة ضغط أساسية ما زالت مصر يمكنها استخدامه على حماس، لكن من غير الواضح إلى أي درجة هذا الضغط يمكن أن يكون ناجعا، لا سيما عندما تكون مصر تخضع لتفاهمات مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أنباء يسربها النظام المصري لوسائل الإعلام تقول بأنه حتى الآن توجد احتمالية لحدوث انعطافة في المفاوضات حول صفقة التبادل، وأن مصر مرة اخرى قامت بدعوة بعثة من حماس إلى القاهرة، لكن الشخصية الرفيعة في حماس، موسى أبو مرزوق، قال إنه لا يعرف عن الدعوة.
حسب تقرير آخر فإن الإدارة الأميركية تفحص وقفا قصيرا إنسانيا لإطلاق النار يهدف إلى نقل المساعدات الطبية والدواء للمخطوفين الإسرائيليين في القطاع، لكن في هذا التقرير جاء أن حماس تشترط وقف إطلاق النار بإدخال المعدات الطبية والدواء إلى مستشفيات القطاع. ومن غير الواضح إذا كانت إسرائيل ستوافق على هدنة إنسانية كهذه. الخوف هو من أن هدنة إنسانية قصيرة ستؤدي في أفضل الحالات إلى "صيانة أفضل للمخطوفين"، حسب تعبير مسؤول إسرائيلي، "لكنها لن تدفع قدما بالتوصل إلى اتفاق كامل".

MENAFN14032024000072011014ID1107980219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث