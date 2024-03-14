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تجويع أهل غزة خيار أغلبية الإسرائيليين

3/14/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسبانيا- عندما يختار أغلبية الإسرائيليين تجويع غزة كما تظهره استطلاعات الرأي، فإن محاولة ناشطي سلام قلائل جدا تسيير قافلة معونة إلى القطاع، لا تعدو أن تكون خطوة رمزية، يصنفها إسرائيليون كثيرون في باب الخيانة، كما جاء في تقرير في صحيفة "إلباييس" في دولة الاحتلال.
ووسط عداء شبه تام لأي شكل من أشكال تقديم الإغاثة لغزة، تحاول منظمة غير حكومية إسرائيلية اسمها "نقف معا" تسيير مساعدات نحو كرم أبو سالم المعبر الوحيد البري إلى غزة والواقع في إسرائيل، من حيث يدخل القليل من الغذاء والدواء فقط، بعد تفتيش وفحص مشدد.
والقافلة مكونة من شاحنة واحدة محملة بالأرز والطحين والمعلبات، ونحو 20 سيارة تقل ناشطي سلام.
لكن شعارها الداعي لعدم استخدام سلاح التجويع لا يناسب المزاج الإسرائيلي العام، لذا لا يتورع مستوطن عن مطالبة أعضائها بالرحيل فورا بعد توقفهم في محطة بنزين قرب مستوطنة ماغين، قائلا "هذه المحطة أحرقت في 7 تشرين الأول (أكتوبر). لا تستطيعون التوقف هنا وهذه أفكاركم. مات أناس هنا".
وعندما أخبروه أنهم ينتظرون فقط انضمام بعض سكان المستوطنة رد "لا أصدقكم .. لا أحد سينضم إليكم"، وسرعان ما انهالت عليهم امرأة بالشتائم وطلبت من شرطة الحدود التدخل قائلة: "هل رأيتم عديمي الحياء هؤلاء؟ ويجيب أحد أفرادها "وقد جئنا تحديدا لمعالجة الموضوع".
وفعلا يتدخل أحد أفراد الشرطة ويجبر القافلة على تغيير وجهتها، ويطردها من المنطقة، بل ويهدد صحفي إلباييس بالاعتقال بحجة أن المكان منطقة عسكرية، وهي ليست كذلك.
حتى إن سائق شاحنة تمر بالمكان يترجل وقد رأى شعارهم هاتفا فيهم "هذا من أجلهم (الغزيين)؟ تساعدونهم؟ أيعقل أن تكونوا يهودا؟"
وحسب تقديرات أممية فإن الجوع يفتك بجميع أهالي قطاع غزة بدرجات متباينة، وقد تحول الموضوع إلى أحد أهم النقاشات الحساسة في الكيان المحتل.
وتنقل الصحيفة الإسبانية استطلاع رأي أعده مركز دراسات إسرائيلي أظهر أن 68 % من اليهود الإسرائيليين يرفضون إدخال المساعدات الإنسانية وحتى تسليمها إلى منظمات دولية غير مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وحجتهم متاحة دائما بأن "حماس أو الأمم المتحدة يتحملان المسؤولية، أو الادعاء بأن أطفال اليوم في غزة هم إرهابيو الغد"، بعد مزاعم كاذبة من الاحتلال تقول إن حماس تستولي على المعونة.
لكن الاحتلال ينظر أيضا إلى المعونة أنها أداة ضغط لإعادة نحو 130 محتجزا في غزة، وحماس تشترط هي الأخرى تسهيل دخولها لإبرام صفقة.
وتضيف الصحيفة أن حتى من يندد بسياسة التجويع الجماعي من ناشطي السلام مثل أوري وليتمان، فإنه يحرص على التأكيد على أن حرمان غزة من الغذاء يهدد أيضا حياة المحتجزين الإسرائيليين، لكن هذا الخطاب لا يجدي في وسط كيان معاد يرى في كل القطاع عدوا مجردا.
ويتظاهر عشرات من كيان الاحتلال منذ أسابيع في ميناء أسدود، أو عند معبر كرم أبو سالم للحيلولة دون دخول شاحنات المساعدات، وقد استطاعوا فعلا منع ذلك أحيانا.
وأعلن جيش الاحتلال هذا الأسبوع خطة تجريبية لـ"منع حماس من السيطرة على المعونة" على حد ادعائه، بإدخال 6 شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى شمال غزة، لتكون أول مرة منذ 3 أسابيع تستطيع فيها المنظمة توزيع الغذاء في مدينة غزة ليستفيد منه 24 ألف شخص حسب ما ذكر بيان لها.
ولم يمنع إعلان جيش الاحتلال أن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة، استمرار احتجاج المستوطنين عنده.
وتقول الصحيفة إن أغلب مواطني الكيان المحتل قد يقبلون إدخال المساعدات عبر الإنزال الجوي أو على متن سفن، لكن أن تعبر المعونة من مناطقهم فهذا خط أحمر.
وتضيف أن كل المساعدات التي تدخل عبر معبريْ رفح وكرم أبو سالم توزع وسط الفوضى التي أحدثتها الحرب.
ويحمل كيان الاحتلال الأمم المتحدة المسؤولية وتتهمه بقلة الكفاءة، لكن مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في المنظمة يقول إن إسرائيل لم تسمح إلا بمرور ربع القوافل المنطلقة من الجنوب إلى الشمال في شهر شباط (فبراير) الماضي.
ويقول مكتب تنسيق العمل الإنساني، إنه لا غنى عن الطريق البري لمنع حدوث مجاعة في غزة، حيث بات نصف مليون من سكان القطاع على شفاها، وتوفي 27 شخصا بسببها، أغلبيتهم من الأطفال حسب وزارة الصحة في غزة.-(وكالات)

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