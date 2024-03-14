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الاحتلال يحول القدس ومحيطها لثكنة عسكرية للتضييق على معيشة المقدسيين برمضان

3/14/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- حولت حكومة الحرب مدينة القدس المحتلة ومحيطها لثكنة عسكرية مغلقة بنشر التعزيزات الأمنية المشددة وتكثيف اقتحام أحيائها للتضييق على معيشة المقدسيين وإحكام الخناق حولهم خلال شهر رمضان الفضيل، وسط تحدي الفلسطينيين لقيود الاحتلال وعراقيله بأداء الصلاة والرباط في المسجد الأقصى المبارك والاعتكاف بساحاته.
وعادت قوات الاحتلال لتنفيذ اقتحامات متتالية بمخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، وقامت بالانتشار الكثيف في شوارع وأزقة المخيم والتمركز عند أبواب المحال التجارية والأبنية السكنية، وتعمد إلقاء القنابل والأعيرة المطاطية بعشوائية تجاه الفلسطينيين، مما يؤدي لمواجهات عنيفة.
بينما يستعد جيش الاحتلال لخطة نزوج نصف سكان رفح جنوب قطاع غزة إلى وسط القطاع ضمن مناطق سماها "بالجزر الإنسانية"، في ظل تعثر جهود الوسطاء الدبلوماسية لوقف إطلاق النار أمام اشتراط حكومة الحرب موافقة حركة "حماس" على مقترح باريس مقابل عودة النازحين لشمال القطاع.
وأبلغ رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، الوسطاء باستعداه للسماح بعودة جزء من سكان غزة النازحين إلى شمال القطاع باعتباره من ضمن طلبات "حماس" الأساسية في المحادثات، إلى جانب وقف العدوان بشكل نهائي، وذلك في حال موافقة الحركة على مقترح باريس، وفق إذاعة جيش الاحتلال.
وفي حين لا تتحدث حكومة الحرب بتاتا عن إمكانية وقف العدوان، فإنها أبلغت الوسطاء بأن "عودة النازحين إلى شمال القطاع ليست خطا أحمر، وإن كانت هذه هي العقبة الأخيرة في سبيل التوصل إلى صفقة في إطار المفاوضات، تتيح إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأربعين المشمولين في اقتراح باريس، فإن هذه النقطة لن تؤدي إلى فض الصفقة"، بحسب إذاعة الاحتلال.
ولفتت إذاعة الاحتلال، إلى أن مناقشة عودة النازحين إلى شمال غزة يكون فقط بعد رد إيجابي من حماس على مقترح باريس، لبدء بالحديث عن إعادة النساء والأطفال الغزيين، وفق رؤية "نتنياهو" وأقطاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.
غير أن أوساطا أمنية وسياسية إسرائيلية تعبر عن مخاوفها من السماح بعودة مئات آلاف السكان إلى شمال القطاع بما سيصعب عمليات القتال في المنطقة، كما أن إعادة جزء من السكان ستتاح فقط بعد عودة الأسرى الإسرائيليين المشمولين في إطار صفقة باريس إلى بيوتهم.
في غضون ذلك، تظاهر العشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وداعمين لهم، أمس، في شارع "أيالون"، أحد محاور الطرق المركزية في الكيان المحتل، مطالبين بإعادة أبنائهم ومرددين عبارات من قبيل "نريدهم أحياء وليس بتوابيت".
ورفع المتظاهرون صور الأسرى الإسرائيليين ولافتات تحمل عبارات من بينها: "من تخلى عنهم عليه إعادتهم. صفقة الآن"، حيث تأتي التظاهرة ضمن سلسلة خطوات وتظاهرات احتجاجية تحاول الضغط على حكومة الاحتلال لإبرام صفقة وإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى بيوتهم.
يتزامن ذلك مع استعداد جيش الاحتلال لتنفيذ خطة إخلاء المدنيين النازحين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، إلى ما سماها "جزر إنسانية" في وسطه، وذلك قبيل بدء العملية العسكرية برفح، والتي تدعمها الإدارة الأميركية شريطة أن تكون محدودة.
ويخطط جيش الاحتلال لتوجيه جزء كبير من الفلسطينيين في مدينة رفح نحو وسط القطاع قبل هجومه المتوقع، وفق وزير جيش الاحتلال، "يوآف جالانت"، الذي هدد بوصول الجيش قريبا إلى كل مكان في غزة، في تلميح على ما يبدو إلى عملية عسكرية في مدينة رفح التي نزح إليها معظم السكان.
فيما كان "نتنياهو" قد صرح أن النصر على "حماس" يعني القضاء على كل كتائبها في كل قطاع غزة بما في ذلك رفح، بالرغم من أن تهديدات الاحتلال بشن الهجوم البري على رفح قوبلت بتحذيرات دولية وإقليمية بسبب التداعيات المحتملة على نحو 1.5مليون شخص لجأوا إلى رفح منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وجراء الحرب وقيود الاحتلال، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 عاما.
وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 69 شهيدا و 110 إصابة خلال
ال 24 ساعة الماضية، بما يرفع حصيلة عدوانه إلى 31341 شهيدا و73134 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ولفتت أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حالة العجز الحاصل في الموقف الدولي تجاه المدنيين في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى التواطؤ مع مصالح الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته ومسار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني الذي يقرره "نتنياهو".
وأضافت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، أن استمرار حديث عدد من الدول عن حق سلطات الاحتلال في الدفاع عن نفسها بعد مرور أكثر من 5 أشهر على حرب الإبادة، وفي ظل استحالة حماية المدنيين مع استمرار القصف، بات يشكل غطاء يستخدمه الجانب الإسرائيلي لاستكمال إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره بالقوة.
وقالت إن المجتمع الدولي لم يتمكن من ترجمة المواقف الدولية والأميركية وقرارات الأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية وتحويلها إلى خطوات عملية تضمن هذا الهدف الإنساني السامي، بما يبرز مشكلة مزدوجة وجدية في التعاطي مع هذه القضية.
ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال تواصل تعطيل أي قرارات أممية بهذا الشأن، ولا تعير أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية والأميركية الخاصة بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل تمعن في تصعيد ارتكابها للمجازر الجماعية.

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