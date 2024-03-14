حماس: نحمل إدارة بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر الاحتلال

MENAFN - Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وحرب الإبادة ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان لها بأن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم.

وحملت إدارة بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر الاحتلال التي ترتكب بسلاح ودعم أمريكي مفتوح."

ودعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للتدخل العاجل لوقف الإبادة واتخاذ إجراءات لإدخال المساعدات.