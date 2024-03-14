حماس: نحمل إدارة بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وحرب الإبادة ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة.
وأضافت الحركة في بيان لها بأن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم.
وحملت إدارة بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر الاحتلال التي ترتكب بسلاح ودعم أمريكي مفتوح."
ودعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للتدخل العاجل لوقف الإبادة واتخاذ إجراءات لإدخال المساعدات.
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