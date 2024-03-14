هيئة الأسرى: أسرى جلبوع يعيشون في جحيم مميت

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 320 أسيرا في سجن جلبوع يعيشون في "جحيم مميت" بفعل السياسات الإسرائيلية، والمتغيرات التي حدثت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن سلطات الاحتلال حولت السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى مسالخ حقيقية، وصلت إلى إعدام العشرات في صفوف معتقلي غزة والضفة والداخل المحتل.
وأوضحت أن "ما يشهده سجن جلبوع تشهده كل السجون والمعتقلات، حيث يضم 3 أقسام كبيرة، ويشهد حالة من الاكتظاظ ويعيش المعتقلون حالات من القمع والتنكيل حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
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