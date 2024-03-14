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هيئة الأسرى: أسرى جلبوع يعيشون في جحيم مميت

3/14/2024 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 320 أسيرا في سجن جلبوع يعيشون في "جحيم مميت" بفعل السياسات الإسرائيلية، والمتغيرات التي حدثت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن سلطات الاحتلال حولت السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى مسالخ حقيقية، وصلت إلى إعدام العشرات في صفوف معتقلي غزة والضفة والداخل المحتل.
وأوضحت أن "ما يشهده سجن جلبوع تشهده كل السجون والمعتقلات، حيث يضم 3 أقسام كبيرة، ويشهد حالة من الاكتظاظ ويعيش المعتقلون حالات من القمع والتنكيل حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

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