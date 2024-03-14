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تقرير: 45 شهيدا من الحقل الثقافي والتراثي بغزة

3/14/2024 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة الثقافة الفلسطينية أن 45 كاتبا وفنانا وناشطا في الحقل الثقافي والتراثي قد استشهدوا في قطاع غزة من بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأوضحا في بيان مشترك أن عدوان الاحتلال على القطاع أدى إلى تدمير:
نحو 32 مركزا ومؤسسة ثقافية.
12 متحفا.
فقدان أكثر من 2100 قطعة من الأثواب والقطع المطرزة.
تدمير حوالي 27 جدارية.
قصف ما يزيد عن 8 من دور النشر والمطابع.
9 مكتبات عامة.
195 مبنى تاريخي.
9 مواقع أثرية.
19 جامعة وكلية.

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