تقرير: 45 شهيدا من الحقل الثقافي والتراثي بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة الثقافة الفلسطينية أن 45 كاتبا وفنانا وناشطا في الحقل الثقافي والتراثي قد استشهدوا في قطاع غزة من بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأوضحا في بيان مشترك أن عدوان الاحتلال على القطاع أدى إلى تدمير:
نحو 32 مركزا ومؤسسة ثقافية.
12 متحفا.
فقدان أكثر من 2100 قطعة من الأثواب والقطع المطرزة.
تدمير حوالي 27 جدارية.
قصف ما يزيد عن 8 من دور النشر والمطابع.
9 مكتبات عامة.
195 مبنى تاريخي.
9 مواقع أثرية.
19 جامعة وكلية.
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