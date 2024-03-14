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هيئة بحرية: تقرير عن حادث جنوب غربي الحديدة باليمن

3/14/2024 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت هيئة عمليات التجارة البريطانية بتلقيها تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.


وقالت الهيئة في بيان لها: "تلقت هيئة عمليات التجارة البريطانية تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة، اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق".


وأضافت: "تنصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الهيئة".ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك بدرالدين الحوثي، عن منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.


هذا ودعا الناطق باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام شركات الشحن الدولية إلى أن أخذ التصعيد في المحيط الهندي بجدية، مؤكدا أن أي سفينة مرتبطة بإسرائيل هي عرضة للصواريخ اليمنية.


ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".


ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا في يناير الماضي، أعلن الحوثيون أنهم يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.


وأجبرت الهجمات شبه اليومية الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة يمر حول إفريقيا.

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