غارات أميركية بريطانية على مواقع للحوثيين في اليمن

MENAFN - Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين باستهداف قصف أميركي بريطاني بثلاث غارات على مديرية عبْس في حجّة شمال شرقي اليمن.



وقال الجيش الأميركي، يوم الخميس، إنه نجح في تدمير أربع مسيرات وصاروخ أرض-جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وذكرت القيادة الوسطى للولايات المتحدة في بيان أنه "بين الساعة 2:00 صباحا و4:50 مساء (بتوقيت صنعاء) في 13 مارس، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن".



وأضاف البيان: "لم يصطدم الصاروخ بأي سفينة ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار".



وتابع: "نجحت القيادة الوسطى للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير أربعة أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



واختتم البيان بالقول: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".