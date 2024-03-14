Friday, 15 March 2024 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم عدة مدن في الضفة

3/14/2024 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال فجر الجمعة الأولى في رمضان عدة مدن في الضفة.

قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتعتقل شابين
 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين من مدينة طولكرم، وداهمت "شاليه" شمال المدينة.
واكدت مصادر محلية أن أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وانتشرت في عدة مناطق، واعتقلت الشابين معتز شريتح ومعاذ هلال، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.
وأشار المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت "شاليه" يقع في منطقة بجورة بين بلدتي دير الغصون وبلعا، شمال المدينة.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمال القدس
 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدة الرام شمال القدس القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن اربع آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عرابة
 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدة عرابة جنوب جنين.
وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وداهم جنود الاحتلال منزل المعتقل ثابت المرداوي.

MENAFN14032024000072011014ID1107980209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث