الاحتلال يقتحم عدة مدن في الضفة

MENAFN - Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال فجر الجمعة الأولى في رمضان عدة مدن في الضفة.

قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتعتقل شابين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين من مدينة طولكرم، وداهمت "شاليه" شمال المدينة.

واكدت مصادر محلية أن أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وانتشرت في عدة مناطق، واعتقلت الشابين معتز شريتح ومعاذ هلال، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وأشار المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت "شاليه" يقع في منطقة بجورة بين بلدتي دير الغصون وبلعا، شمال المدينة.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمال القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدة الرام شمال القدس القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن اربع آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عرابة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدة عرابة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وداهم جنود الاحتلال منزل المعتقل ثابت المرداوي.