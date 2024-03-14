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الأغوار.. أسر معوزة تبحث عن بارقة أمل لقضاء الشهر الفضيل

3/14/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الأغوار الوسطى – مئات الأسر المعوزة تنتظر بفارغ الصبر قدوم شهر رمضان المبارك الذي يعد بالنسبة لهم فسحة أمل، إذ تكثر الصدقات وأعمال الخير التي تساعدهم على الصوم والاستغناء عن اللجوء للآخرين.
الخمسيني محمد العطيان الذي يعيش أوضاعا سيئة نتيجة تراجع الدخل وكثرة متطلبات الأسرة اليومية، في حين تفاقمت همومه قبل أسابيع بسقوط سقف المنزل الذي يقطنه ليستقبل شهر رمضان رهين الخوف والجوع.
يقول، "غالبية سكان المنطقة يعانون أوضاعا معيشية صعبة، وينتظرون شهر رمضان المبارك بشغف وكلهم أمل أن يجدوا طاقة فرج تنشلهم من براثن الفقر ولو مؤقتا"، مضيفا "في رمضان تكثر أعمال الخير والصدقات التي تلبي جزءا من احتياجات الأسرة من مأكل ومشرب، وما إلى ذلك من احتياجات ضرورية لا تتوفر في أيام كثيرة من السنة".
أما الثلاثينية روان وهي أم لثلاثة أطفال اضطرت إلى السكن بإحدى الغرف الحديدية بعد أن هجرها زوجها وأصبحت من دون معيل فتقول" دخول الشهر الفضيل يعيد لي ولأطفالي الأحساس بالعيش والحياة ووجود من يهتم بهم ويقدم لهم المساعدة خاصة الحاجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة إضافة إلى وجبات الطعام".
وتؤكد روان أنها تعيش على جزء من الدعم التكميلي الذي يتقاضاه زوجها بمبلغ لا يزيد على 40 دينارا شهريا، لافتة إلى أنها تحاول إيجاد مصادر دخل تساعدها على تأمين متطلبات الأولاد، إلا أن الأوضاع لم تعد كالسابق، ما زاد من معاناتها ومعاناة أبنائها مع أقرانهم الذين يعيشون أوضاعا أفضل.
وتأمل روان أن تتمكن خلال الأيام المقبلة من توفير كسوة العيد لأطفالها الصغار، فوضعها المادي لا يسمح لها بشراء الملابس الجديدة مع وجود أولويات أخرى أهم بكثير من اللباس كتوفير الطعام والشراب وتغطية الأرض وتهيئتها للنوم عليها، منوهة إلى أن ذلك لن يثنيها عن الحلم بأن تعيش كبقية الأمهات اللواتي يفرحن لفرح أبنائهن.
محمد وروان نموذجان لعدد كبير من الأسر التي تقطن على امتداد وادي الأردن، منها من يسكن الأبنية ومنهم من يفترش الأرض في فناء الخيام وبيوت الزينكو، جميعهم يفرحون لقدوم شهر رمضان الفضيل محملا بالخير والبركات والعطايا الجزال، يلهجون بالدعاء لكل من ساهم في تقديم التبرعات سواء العينية أو المادية أو وجبات الإفطار اليومية التي توزع عليهم.
وتستذكر الكثير من الأسر كيف أسهمت زاوية (فسحة أمل) في صحيفة "الغد" في مساعدة عدد كبير من الأسر المحتاجة وخاصة تلك التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة حتى المأكل والمشرب.
وتجد هذه الأسر في الانتباه إليها وتسليط الضوء على أوضاعها بارقة أمل، لا سيما وأن عددا كبيرا منها، لا يستفيد من المعونات الحكومية، كون الشروط لا تنطبق عليهم، كما أن اعتمادهم على الجمعيات الخيرية لم يعد مجد، إذ تفتقر هذه الجمعيات للإمكانات والأدوات اللازمة لتقديم الدعم.

MENAFN14032024000072011014ID1107980208

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