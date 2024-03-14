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بعد حزمة تسهيلات مينائية.. عودة قوية منتظرة لتجارة الترانزيت العراقية

3/14/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة – تتجه أنظار مستوردين ومصدرين وتجار عراقيين، صوب ميناء العقبة الجنوبي، كأفضل واجهة لتجارة الترانزيت وجلب بضائعهم عبر أرصفة الميناء، ثم برا إلى العراق الشقيق، بعد أن قدمت الجهات المينائية والبحرية كافة التسهيلات للمستوردين والمستثمرين العراقيين.
ورست على أرصفة ميناء العقبة ثاني باخرة مواش تحمل زهاء 7 آلاف رأس من العجول، مستوردة لتجار ومستثمرين عراقيين، في مؤشر على عودة ثقة المستورد العراقي بميناء العقبة، في حين تسعى إدراة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء لاستقطاب أضخم باخرة في العالم تنقل العجول والمواشي وهي باخرة "الندى" التى ستحمل على متنها 22 ألف رأس من العجول والأغنام وذلك بعد أن وجد التجار والمستثمرين العراقيين كل التسهيلات واللوجستيات الممكنة في ميناء العقبة.
وأكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء الدكتور محمود خليفات أن هذه هي الشحنة الثانية من العجول والمواشي لصالح تجار ومستوردين عراقيين ترسو مباشرة على أرصفة ميناء العقبة، بعد أن قدم الميناء وكافة الجهات المعنية في الجمارك والزراعة والصحة والأجهزة الأمنية والإدارية، كافة التسهيلات لاستقطاب بضائع ومستوردات التجار والمستثمرين العراقيين إلى ميناء العقبة، مؤكدا أن حزمة الحوافز والإعفاءات وسهولة انسياب البضائع في ميناء العقبة تساهم في رفع تجارة الترانزيت للبضائع المتجهة لدول أخرى عربية شقيقة من بينها سورية والعراق وفلسطين.
وكانت الموانئ الأردنية قد قدمت حوافز إضافية للبضائع العراقية (الترانزيت) القادمة للميناء، والمصدرة إلى دولة العراق الشقيقة؛ إذ خفضت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رسوم المناولة، والرسوم الجمركية كافة بنسبة 75 %.
وأشار خليفات أن أرصفة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الميناء تمتلك البنية التحتية والآليات والقوى العاملة الجاهزة لاستيعاب الزيادة في حجم المناولة وبأفضل الطرق الممكنة، مع توقع ازدياد حجم مناولة البضائع، خاصة لدولة العراق الشقيقة.
وتتطلع الموانىء الأردنية، إلى اعتماد أرصفتها وموانئها كنقطة رئيسة لبضائع المستوردين والمصدرين والتجار العراقيين، حيث يلعب الأردن دورا مهما بالنسبة للعراق، بالإضافة إلى سورية ودول الجوار.
من جانبه، أكد المستورد العراقي الدكتور بدر الجابري أن ما قامت بة إدارة ميناء العقبة ودوائرها المختلفة من جهد وتسهيلات مع الجمارك والزراعة وكافة الجهات المعنية في منظومة الميناء شكل حافزا كبيرا لكافة التجار والمستوردين العراقيين للعودة إلى ميناء العقبة وتفضيله على الموانىء التركية وغيرها نظرا لسرعة الإجراءات وتوفير كافة المتطلبات والخدمات اللوجستية في عمليات التفريغ، مشيراً إلى أن عامل الوقت في نقل المواشي والعجول من العقبة إلى بغداد فاجأ الجميع حيث أن عملية النقل من الموانئ التركية كانت تستغرق خمسة أيام لكنها من العقبة تستغرق يوم واحد إلى بغداد وهذا يمنح المستوردين حافز وأفضلية لاستخدام ميناء العقبة.
وبين المستور والتاجر العرقي أمير عبود عبد الأمير أن حزمة التسهيلات التى تم توفيرها في ميناء العقبة لصالح المستورد والتاجر العراقي وأهمها توفر أسطول من النقل البري لتحميل الأغنام والعجول، إضافة إلى قدرة الميناء التشغيلة على تفريغ الباخرة بوقت قياسى وكذلك الخدمات اللوجستية المساندة وسرعة إتمام الإجراءات، في وقت اعتبر فيه وكيل البواخر العالمية الكابتن جورج دحدل عودة المستوردين والتجار العراقيين إلى ميناء العقبة بأنه إنجاز يسجل لإدارة الموانئ بعد أن ساهمت بشكل فاعل في توفير كل ما يلزم لخدمة التاجر والمستورد، مؤكدا أن سمعة ميناء العقبة العالمية وسرعة المناولة، والأمن والأمان والوقت والسلامة العامة من أبرز العناصر التي تجذب المستثمر والتاجر للميناء.
جدير بالذكر، أن هذه هي الباخرة الثانية التي تصل للعقبة محملة بالمواشي والعجول إلى العراق الشقيق بانتظار عودة مميزة وقوية ليكون ميناء العقبة طريقا أخضر إلى بغداد لمختلف السلع والبضائع، كما كان سابقا بعد أن قدمت إدارة ميناء العقبة تسهيلات وحوافز وخدمات متكاملة لصالح المستوردين العراقيين وخدمة عمليات المناولة السريعة والآمنة.

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