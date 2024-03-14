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جرش.. مدينة سياحية بديل الصناعية.. هل تحقق طموحات السكان؟

3/14/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – يتساءل جرشيون حول جدوى مشروع المدينة السياحية الصديقة للبيئة الجديد، وفق المعطيات المتوفرة، والذي استبدلته الحكومة بمشروع مدينة صناعية، خاصة وأن موقع المدينة البديلة، يوجد في منطقة غير سياحية بعيدة عن المدينة الأثرية، وغير مأهولة بالغابات، وإنما هي إحدى المناطق شبه الزراعية وقريبة من محافظة الزرقاء وضمن حدود آخر المناطق التابعة إداريا وتنظيما لبلدية جرش الكبرى.
وتبددت آمال وآحلام الجرشيين في توفير الآلاف من فرص العمل في المدينة الصناعية التي تعثرت منذ 8 سنوات، فيما يتجهون إلى تعليق آمالهم مجددا على مشروع سياحي صديق للبيئة، والذي لم يرى النور بعد، رغم إقراره منذ عام.
ويؤكد رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، أن المشروع ومنذ عام لم ننفذ منه أي مرحلة، ولم ترى المدينة السياحية الصديقة للبيئة لغاية الآن النور، كما لم يجر أي تعديل على موقعها الذي تم تأسيس البنية التحتية فيه لغايات إقامة مدينة صناعية.
وأوضح أن محافظة جرش بأمس الحاجة لإنجاز مشاريعها حاليا نظرا لارتفاع نسب الفقر والبطالة، التي تجاوزت 23 %، لا سيما وأن مدينة جرش لواء واحد ومحرومة من الوظائف والمشاريع الاستثمارية الكبرى ولا تتوفر فيها أي فرص عمل وينافس أبناؤها كذلك اللاجئين في المخميات واللاجئيين السوريين.
وما زالت فرص العمل ومجال الاستثمار في السياحة متواضعا في جرش على الرغم من الأهمية السياحية للمحافظة نظرا لتأثر السياحة بالمجريات السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها المنطقة بين الحين والآخر، ما يضعف مشاريعها، فضلا عن تراجع مستويات السياحية الداخلية في جرش وبحث الزوار عن محافظات فيها مشاريع سياحية كبرى، وفق الخبير السياحي ورئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة جرش الدكتور يوسف زريقات.
ويعتقد زريقات، أن محافظة جرش فيها مشاريع سياحية كبرى ولكن تجاربها فاشلة، ولم تلب الطموحات لغاية الآن، ما يؤكد أن المشاريع السياحية المقبلة ستكون بنفس الوتيرة إذا لم يتم دراستها وإقامتها وفق دراسات وتصاميم سياحية حديثة ومبتكرة ومشاريع سياحية كبرى تتضمن إنشاء فنادق وشاليهات وألعاب مائية ومتنزهات حديثة وتلفريك، وسيكون مصيرها نفس مصير المشاريع السياحية الأخرى في جرش منها المحميات الطبيعية ومشروع هدأة دبين وشاليهات دبين.
وقال زريقات إن الفرق كبير بين مشروع المدينة الصناعية الذي تم إلغاؤه بسبب التعثر المادي غير المسؤول عنه أهالي جرش، وبين مدينة سياحية صديقة لبيئة، كون المدينة الصناعية كانت من المفترض أن توفر ما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل وإحياء محافظة جرش بشكل كامل، بينما مشروع مدينة سياحية سيحتاج بأحسن الظروف إلى مئات العمال وأغلب عملهم موسمي وغير دائم.
بدورها، قالت النائب السابق عن محافظة جرش الدكتورة هدى العتوم إن القرار الحكومي بتحويل مشروع المدينة الصناعية إلى منطقة تراثية هو قرار فيه تعد على حق من الحقوق المكتسبة لمحافظة جرش، ما يعني حرمان جرش من آلاف الوظائف وفرص العمل وتفويت فرصة مهمة للتنمية والتشغيل في المحافظة التي تعاني من نسب مرتفعة من البطالة بين الشباب.
واعتبرت العتوم تحويل مشروع المدينة الصناعية إلى مدينة تراثية، تحايلا على حق المحافظة بوجود مدينة صناعية، فضلا عن أن تحويل المدينة الصناعية إلى منطقة تراثية في موقع بعيد عن المدينة الأثرية التي يرتادها السياح لن يشكل إضافة اقتصادية أو أي تحسين للواقع السياحي في المحافظة، ولن يقدم إضافة نوعية، وهو مشروع لا يتناسب و حجم الإنفاق الذي تم لغاية تاريخه لتكون النتيجه موقع تنزه و سياحة.
جدير ذكره، أن شركة المدن الصناعية الأردنية قد وقعت في شهر تموز العام الماضي إتفاقية تصميم وخدمات هندسية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإقامة مشروع المدينة الزراعية السياحية التراثية الصديقة للبيئة في محافظة جرش على مساحة 210 دونم.
وجاء ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء في شهر أيار العام الماضي بتعديل غايات استملاك الأراضي لمدينة جرش الصناعية وتحويل صفة المشروع من مدينة صناعية إلى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة وتحديد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كمطور فرعي للمشروع وفقا للقرار.
ووفقا للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور لؤي سحويل ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة السيد فادي الناصر فإن الاتفاقية تنظم العلاقة بين الطرفين وهما المطور الرئيس(شركة المدن الصناعية الأردنية) والمطور الفرعي (الجمعية الملكية لحماية الطبيعة) بما يمكن الجمعية من إجراء الدراسات والتصاميم اللازمة لمشروع المدينة الزراعية السياحية التراثية الصديقة للبيئة ودراسات الجدوى لها تمهيدا لاتفاقية أخرى حال الانتهاء من الدراسات والتصاميم.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور لؤي سحويل أن الشركة باعتبارها المطور الرئيسي لموقع مدينة جرش الصناعية توّلت خلال الفترة الماضية تطوير مساحة المدينة ومدّها بكافة مقومات البنية التحتية اللازمة، وتزويدها بالمرافق والخدمات الأساسية بما يمكنها من إقامة الأنشطة الاقتصادية فيها، مبينا أن تحويل صفة المشروع جاء كنتيجة لمخرجات اللجنة الحكومية وضمت عددا من الوزارات وشركة المدن الصناعية الأردنية والتي أوصت بتحويل المشروع من مدينة صناعية إلى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة نظرا لعدد من العقبات التي واجهت تنفيذه وللخروج بأفضل السبل لإيجاد مشروع تنموي يحقق أهدافه ويخدم محافظة جرش وأبناءها.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تحويل صفة مشروع مدينة جرش الصناعية من "مدينة صناعية" إلى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة ، كما وافق المجلس على تعديل غايات استملاك الأراضي لتصبح لغايات "إقامة مدينة زراعيَّة سياحية تراثية صديقة للبيئة في جرش" بدلا من "إقامة مدينة صناعية في جرش.
في حين ما زالت فاعليات جرشية تعتبر قرار تحويل صفة استخدام مشروع "المدينة الصناعية" بالمحافظة لتصبح "مدينة سياحية" بمثابة "صفعة" تلقاها الجرشيون الذين علقوا آمالهم على مشروع استثماري ذي أبعاد تنموية يوفر الآلاف من فرص العمل.
ووصفت الفاعليات القرار بـ "غير المبرر"، حتى مع الأخذ بعين الاعتبار تعثر المشروع منذ سنوات نتيجة معيقات وقفت أمام استكماله وإخراجه إلى النور.

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