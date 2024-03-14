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200 % تباين في أسعار الدورات بين المعاهد والتعليم الإلكتروني

3/14/2024 11:24:07 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت سبل التعليم تنافساً كبيراً انعكس على المستوى الاقتصادي التعليمي، وذلك بعد التطور السريع والمتنامي في المشهد الرقمي الذي أدى إلى ظهور العديد من المواقع التعليمية كأدوات قوية أضافت الكثير في إستراتيجية التعلم، وتبع ذلك تفاوت في أسعار الدورات التعليمة بفارق نسبي يصل إلى أكثر من %200 بين الحضوري، وعن بعد.
وتنوعت السبل بين التعليم الحضوري (التقليدي) في المعاهد ومراكز التقوية التي فرضت رسومها على الطلبة، والافتراضي ((عن بعد)) (من خلال مواقع ومنصات تعليمية) بعضها مخصص لدعم الطلبة بتقديم دورات مجانية، وبعضها يتبع لجهات خاصة تضع رسوماً للتعليم بحسب نوع المواد وعدد الساعات، بالإضافة إلى توجه بعض المعاهد أو الجهات التعليمية بما فيها المؤسسات الأكاديمية إلى التعليم المرن الذي يجمع الاثنين.
تباين الأسعار
رصدت ((الوطن)) اختلاف الأسعار بين التعليم الحضوري والدورات الإلكترونية، وسجلت المعاهد والمراكز الحضورية تبايناً في قيمة دروس التقوية ودورات التعليم التدريبية، أمام الدورات الإلكترونية المدفوعة التي تقدمها جهات خاصة تعتمد على اختصاصيين في تقديم الدورات وورش العمل، وفقًا لاحتياجات الطلبة والمستوى المعرفي الذي يمتلكونه.
فيما تقدم بعض المراكز دورة تقوية حضورية لمادة الرياضيات بمعدل ساعتين في 3 أيام بالأسبوع بتكلفة تصل إلى 400 ريال شهرياً، أي ما يعادل 96 ساعة في 3 أشهر بقيمة 1200 ريال، ومثلها لمادة الإنجليزي، حيث يصل الحد الأقصى في تكلفتها إلى 800 ريال شهرياً، ما يعادل 2400 ريال لـ 3 أشهر.
أعلن أحد المعاهد عن فتح باب التسجيل لدورة تدريب إلكترونية عن بعد للغة الإنجليزية بقيمة 1670 لمدة 6 أشهر بمعدل 240 ساعة.
أما عن دورات التدريب التخصصية ((عن بعد)) لمواد تسهم في رفع مستوى الطالب ودعم التوجه لسوق العمل؛ فقد ظهرت مؤخراً عروض (البكجات) أو مجموعة الدورات لتخصص معين، حيث تبلغ تكلفة عرض 8 دورات تدريبية تحت مسمى المصمم المحترف بمعدل 115 ساعة تدريبية 750 ريالا، فيما بلغت قيمة 4 دورات تدريبية للمهارات التسويقية 550 ريالا، و450 لـ4 دورات إدارية، تضم: دورة الموارد البشرية، السكرتارية التنفيذية، القيادة الإلكترونية ومهارات الحاسب، فضلاً عن تسهيل عملية الدفع باستخدام نظام التقسيط من خلال موقعي تمارا وتابي.
وذلك على خلاف الدورات الحضورية التي شهدت ارتفاعا في القيمة كما هو حال ورشة إدارة المشاريع التي قد تصل إلى 1500 ريال قيمة 18 ساعة تدريب، ودورة فوتوشوب الصغار بتكلفة 600 ريال لـ 20 ساعة تدريب في 10 أيام، بينما تبلغ تكلفة برمجة تطبيقات الهواتف الذكية 2500 ريال.
جوانب مشتركة
الدورات الإلكترونية وحتى المراكز والمعاهد التي تعتمد على التعليم الحضوري تقدم الكثير من المعارف والمهارات التي تلبي مختلف أنماط التعلم، وتناسب مختلف اهتمامات الفرد، واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تشابه الموارد التعليمية مثل دروس مرئية، ومسموعة، ومقالات، وتمارين تفاعلية، وتقييمات، ومجموعات للمناقشة، ومواد تعليمية متنوعة.
أثر وتأثير
وكما تسهم المواقع الرقمية التعليمية في تحسين تجربة التعلم بمرونة في الوقت والمكان، بالاستفادة من التكنولوجيا ومساعدة الطلبة على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، والعمل على تعزيز التعلم الذاتي وتطوير المهارات الرقمية.
تسهم الدورات الحضورية بدورها في تعزيز التفاعل والمشاركة الفعالة ومناقشة المواد الدراسية، وتبادل الأفكار والآراء، كما تشجع على التواصل والتعاون بين الطلاب والمعلمين وحتى بين الطلاب أنفسهم، حيث يمكن للطلاب التفاعل مع بعضهم البعض ومشاركة الأفكار والمعلومات والمشاريع بسهولة.
تحديات
ومع كل هذه الفوائد إلا أن المواقع الإلكترونية تواجه بعض التحديات التي يجب مراعاتها؛ حيث تتفاوت جودة المواقع الرقمية التعليمية، فضلاً عن التأثير السلبي صحياً من التعلم المستمر بالشاشة، وما يتطلبه استخدام المواقع الرقمية التعليمية من وجود اتصال قوي بالإنترنت وتوافر الأجهزة الرقمية المناسبة، وهو أكثر التحديات التي تواجه الطلاب في المناطق النائية حيث ضعف الإنترنت. منافسة قوية
من جهة أخرى تُعد الدورات التدريبية المجانية المتوفرة عبر الإنترنت من أسهل طرق تحصيل العلم واكتساب المهارات، علاوة على توفير الوقت والجهد والمال، الأمر الذي يجعلها خيارا مثالياً لأصحاب الوقت الضيق والالتزامات الكثيرة.
من جهته ذكر إداري أحد المعاهد للغة الإنجليزية الأستاذ عيسى السيهاتي أن المنافسة قائمة بين المنصات الرقمية والتعليم الحضوري من الناحية العملية ومن الناحية الاقتصادية من جانب الأسعار، وأكد اختلاف الأسعار بين الجهتين؛ حيث تشهد الدورات الإلكترونية انخفاضاً في قيمة وتكلفة التعليم عن بعد فيما تقدم المعاهد والمراكز التعليمية فوائد أكبر للمتلقي من الطلبة، وتشهد إقبالاً أكبر لما للتعليم الحضوري من أثر مباشر في تحسين مستوى الطالب وبيان تفاعله والوقوف على مستوى تقدمه وتقييمه.
وحول مساهمة الجهتين في التأهيل لسوق العمل قال: كلاهما يعتمد على إتقان المهارات وكلاهما مؤثر في سوق العمل، ولكن الاعتماد الأكبر ليس على الشهادة بقدر ما يكون الاعتماد على مستوى مهارة المتلقي وإتقانه للعمل ومدى استفادته من الدورة التي قدمت له.
ولذلك نجد الكثير من شركات العمل يتم التوظيف فيها بعد اجتياز اختبار المهارة العملي، وتقييم المتقدم للوظيفة وليس على الشهادة بحد ذاتها. تباين في أسعار الدورات بين المعاهد والتعليم الإلكتروني:
منصات مجانية
وتقدم الدورات التدريبية الإلكترونية أو بنظام الدراسة عن بعد بشكل مجاني مواقع إلكترونية حكومية، كمنصة دروب ومنصة تنامي المعتمدة من وزارة التعليم، حيث توفر هذه المواقع دورات متنوعة بتخصصات مختلفة وشهادات أو شواهد عند الانتهاء من الدورات أو البرامج التعليمية بنجاح، بالإضافة للعديد من الدورات التي يتم تقديمها من قبل متخصصين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أضعف سوق المعاهد ومراكز التعليم الخاصة.
دورات ودروس التقوية: الرياضيات:
أسعار المعاهد:
ورشة إدارة المشاريع = 1500 ريال قيمة 18 ساعة تدريب
دورة فوتوشوب الصغار = 600 ريال لـ 20 ساعة تدريب في 10 برمجات من تطبيقات الهواتف الذكية = 2500 ريال

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