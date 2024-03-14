Friday, 15 March 2024 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القصيدة أم 44 مرفوضة !

3/14/2024 11:20:49 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)قصائد ((أدعياء الشعر)) الذين ((نفختهم)) الحمية القبلية، والشللية، والمراهقات، والعوام الذين تبهرهم الخلفية الموسيقية، والقطيع الذي عُدم التفكير النقدي، ويخشى أن يعاكس التيار، فيعجب بما أعجب به الناس، هي قصائد رديئة بالضرورة مهما كانت نجومية الشاعر التي تم صنعها بثمن بخس.
(2)
بسبب ((هبوط الذائقة من جهة، والجهل بالشعر من جهة أخرى، بين ظهرانينا ((نجوم)) يتمتعون بجماهيرية كبيرة، رغم الإنتاج الرديء، حيث تفتقد أغلب نصوصهم لأهم فنيات القصيدة، والعمق، والتي اختصرها داهية الشعر الشعبي ((خلف بن هذال)) حين قال ذات جنادرية: ((الشعر سبك وحبك معنى وتجزيل))؟!
(3)
بيننا ((شعراء)) يعتمدون القصيدة ((أم 44)) موضوع، فتجد الغزل، والحزن، والفرح، والعتاب، والرياضة، والسياسة، والطقس، والجغرافيا، والاقتصاد، والتاريخ، والسيارات، تجتمع كلها في بناء هزيل، فضلًا عن الأخطاء الفادحة في المعلومات، واللغة، والعسف الذي يأتي بلا مبرر، ثم يصفق لهم ((العوام))، وتصنع لهم الأمسيات، حتى أكملت ((السوشيال ميديا)) المربع الناقص لنبتلى بمرحلة معدومة الشعر سيما أن الشعراء الحقيقيين ابتعدوا تاركين الساحة فارغة.
(4)
التصاميم، والصور، والمقاطع، والأمسيات، والبرامج ((المادية)) و((الجمهور))، تصنع ((الفقاعات))، أما الخلود فهو للشعر والشعراء الحقيقيين الذي يحترمون أنفسهم، والقصيدة، والعمق.
(5)
((العمق)) هو سبب خلود القصيدة، وتبقى القصيدة - مهما عبثوا - ذات موضوع واحد، وهدف موحد، وروح متفردة، أما قول كل شيء وعلى المتلقي انتقاء ما يناسبه، فهذا خطأ جسيم، والأكثر خطأ قلة الوعي لدى العامة.
(6)
بقي أن نقول أن القصائد التي لا تؤثر تشبه كثيرًا ((فاتورة المغسلة))، لا لون لها، ولا طعم، ولا رائحة، ولا قيمة، ولا تحترم المتلقي!، فـ ((التأثير)) معيار لكل ((إبداع)).
(7)
لا تحسب أن دمعي نزل دون سبّه
أبكي من الفرقا وهي ما بعد جات
محمد بن فطيس

MENAFN14032024000089011017ID1107980183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث