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فنون أبها تدعو للمشاركة في أجاويد الرمضاني للأفلام القصيرة

3/14/2024 11:20:48 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت جمعية الثقافة والفنون بأبها صنّاع الأفلام للمشاركة في مهرجان أجاويد للأفلام القصيرة والذي تنفذه خلال شهر رمضان المبارك ضمن مسار وعي في مبادرة أجاويد الرمضانية بهدف تعزيز الحراك الثقافي بمنطقة عسير وتوفير الفرص للمواهب من الشباب والشابات المهتمين في صناعة الأفلام.
وأكد مدير الجمعية أحمد السروي أن المهرجان سيكون منصة لكافة المواهب لتقديم إبداعهم في تنفيذ أفلام روائية أو توثيقية أو تسجيلية بما لا يتجاوز 10 دقائق لكل فيلم، لافتًا إلى أنه سيصاحب المهرجان عدد من البرامج والندوات المتخصصة التي تهم صناع الأفلام والمواهب ويقدمها عدد من المتخصصين في صناعة الأفلام بعسير، وبما يتماشى مع مبادرة أجاويد في مسار الوعي للإسهام في استثمار الأفلام في توعيه الفرد والمجتمع وتحقيق إبداعية توعوية متوافقة مع جودة الحياة.

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