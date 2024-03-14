فنون أبها تدعو للمشاركة في أجاويد الرمضاني للأفلام القصيرة

(MENAFN
- Al Watan) دعت جمعية الثقافة والفنون بأبها صنّاع الأفلام للمشاركة في مهرجان أجاويد للأفلام القصيرة والذي تنفذه خلال شهر رمضان المبارك ضمن مسار وعي في مبادرة أجاويد الرمضانية بهدف تعزيز الحراك الثقافي بمنطقة عسير وتوفير الفرص للمواهب من الشباب والشابات المهتمين في صناعة الأفلام.
وأكد مدير الجمعية أحمد السروي أن المهرجان سيكون منصة لكافة المواهب لتقديم إبداعهم في تنفيذ أفلام روائية أو توثيقية أو تسجيلية بما لا يتجاوز 10 دقائق لكل فيلم، لافتًا إلى أنه سيصاحب المهرجان عدد من البرامج والندوات المتخصصة التي تهم صناع الأفلام والمواهب ويقدمها عدد من المتخصصين في صناعة الأفلام بعسير، وبما يتماشى مع مبادرة أجاويد في مسار الوعي للإسهام في استثمار الأفلام في توعيه الفرد والمجتمع وتحقيق إبداعية توعوية متوافقة مع جودة الحياة.
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