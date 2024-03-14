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مكاتب الاستقدام ضحايا أم مذنبون؟

3/14/2024 11:20:48 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد موسم شهر رمضان، وارتفاع الطلب خلاله على العمالة المنزلية، جدل سوق استقدام العمالة، والشكاوى من هروب العاملات، وارتفاع حدة الطلب على خدماتهن، خصوصًا مع توالي الأنباء عن سحب تراخيص عدد من المكاتب وإيقاف نشاط مكاتب أخرى من قبل الجهات الرقابية.
في المقابل، أعلنت مكاتب الاستقدام شكواها، مؤكدة أنها تعاقب على ما ليس لها فيه ذنب، وأنها تدفع أحيانًا ثمن أمزجة أرباب عمل العمالة دون أن يكون تذمر هؤلاء بسبب منها أو بسبب عمالتها المؤجرة لهم.
وعلا صوت تلك المكاتب مع الموسم الرمضاني الذي تحول ـ حسب رأيهم ـ إلى موسم لارتفاع عدد المخالفات والمشكلات التي يترتب عليها نتائج سلبية على مستوى تقييم العمل، أو حتى فرض الجزاءات، ومنها إيقاف خدمات بعض مكاتب الاستقدام.
وما بين معوقات ومشكلات تتعلق بالعامل المنزلي وحقوقه، وبمكاتب الاستقدام ومطالبها، برزت ظواهر جديدة في عالم الاستقدام، أثرت بشكل كبير على هذا القطاع، بعضها زعزع ثقة المواطن من جانب، وبعضها تسبب في أزمات للمكاتب.
وفيما اشتكى كثيرون من ارتفاع أجور العمالة المنزلية خلال الموسم الرمضاني، ومن هروب هروب العاملات المتكرر خلاله، رفعت المكاتب مطالبها للتخفيف من عقوبات منصة ((مساند))، وتخفيض الغرامات المكلفة، فضلًا عن سوء التقييم الشهري المؤثر على تصنيف المكتب، وبالتالي قلقه من خسارة سمعته المهنية، وإيقاف خدماته.
ازدياد الحاجة
تزداد الحاجة وتصبح ملحة أكثر لخدمات العمالة المنزلية في الشهر الفضيل، وتشهد مكاتب الاستقدام استعدادًا له وخلاله حركة نشطة لتوفير العاملات، إلا أن ذاك النشاط يأتي مصحوبا كذلك بالكشف عن أوجه متعددة لمخالفات يترتب عليها جزاءات وعقوبات جسيمة، انتهت غالبًا بإيقاف خدمات مكاتب الاستقدام وسحب تراخيص مزاولة المهنة، وفي أقل تقدير دفع الغرامات وتلقي الإنذارات.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حزمة قرارات حاسمة انعكست على المستوى الحقوقي والتنظيمي وحتى الاجتماعي، وشهدت بداية الشهر الحالي عقوبات بالجملة على مكاتب استقدام، حيث أعلن عن سحب تراخيص 21 مكتبًا، وإيقاف نشاط 4 مكاتب أخرى.
وتنوعت أسباب المخالفات، من عدم الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام، وعدم إعادة المبالغ للعملاء المستحقين للتعويض، وتشغيل عمالة مخالفة، وكذلك دفع تكاليف الاستقدام خارج منصة مساند.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت في الآونة الأخيرة مجموعة من الشكاوى والاعتراضات حول جودة الخدمات في المكاتب، وسرعة التعامل مع مشاكل العاملات سواء على مستوى الأسعار، أو حتى مشكلة الرواتب الشهرية، أو عمل التأجير اليومي، وصولا لمشاكل التفويض، وتأمين البدائل في حال الهروب.
في المقابل، طالبت مكاتب الاستقدام بإعادة النظر موضوعيًا والوقوف ميدانيا على مشاكل العمالة الخارجة عن سيطرة إدارة المكاتب، والتعاون مع المكاتب لمعالجتها عوضًا عن فرض عقوبات رأى بعض المكاتب أنه لا ذنب له فيها.
شكوى الأسعار والمحدودية
مقابل شكاوى كثيرين من ارتفاع أسعار العاملات المنزليات خلال الشهر الفضيل، بيّن يونس العبندي، مدير أحد مكاتب الاستقدام في محافظة القطيف ((لم تعد شكازى ارتفاع الأسعار منطقية أو واردة، لقد كانت صحيحة في السابق وكانت تأتي نتيجة لزيادة الطلب وقلة العرض، وهذا طبيعي مثلها مثل أي منتج أو خدمة، ولكن الأمر اختلف حاليًا، فلا يمكن لأي مكتب رفع الأسعار لأن وزارة الموارد البشرية و((مساند)) وضعا حدًا أعلى لأسعار الاستقدام لكل بلد، وبالتالي لا تستطيع المكاتب أن تزيد من السعر كما كانت تفعل في السابق)).
تهم في غير محلها
يواصل العبندي الرد على شكاوى استغلال مكاتب الاستقدام، واتهامها بتشجيع الخادمات على الهروب، وقال ((لا شك أن هروب الخادمات يزيد قبل موسم رمضان، حيث تنشط عصابات التهريب التي تهرّب العاملات بهدف المتاجرة بهن)).
وعما يتعلق بتهمة تشغيل المكاتب لعمالة مخالفة، قال ((لا أعتقد أن مكاتب الاستقدام تقوم بذلك، بل تقوم به عصابات تنتشر في البلد، وأغلبها من جنسيات أفريقية ومن إندونيسيا، حيث يكثر هروب هذه الجنسيات))، مؤكدًا أن ((مكاتب الاستقدام هي المتضرر الأول والرئيس من هذه العمالة المخالفة والعصابات التي تعمل على تشغيلها)).
واستدرك ((تساعد مكاتب الاستقدام الجهات المعنية على محاربة تشغيل العمالة المخالفة، والتبليغ عن العصابات التي تقوم بإيوائهم وتشغيلهم)).
وأضاف ((أحذر المواطنين والمواطنات من التعامل مع أي أشخاص غير مصرح لهم بمزاولة تقديم الخدمات العمالية للغير، كما أطلب منهم التأكد من أن العاملة تعمل لدى الجهة التي تقدم هذه الخدمة، وتكون هي صاحب العمل، ولا تعمل تحت اسم أي شخص آخر)).
وأكمل ((تقوم وزارتا الداخلية والموارد البشرية بجهود كبير للحد من ظاهرة هروب العاملات وتشغيل العمالة المخالفة عبر التفتيش والمتابعة والرقابة وتقف مكاتب الاستقدام معها يد بيد)).
وحول البلدان الأكبر طلبًا لاستقدام العمالة المنزلية منها، أوضح أنه وفقًا لإحصائيات مكتبه ما زالت الفلبين تحتل المركز الأول في الطلبات، تليها إثيوبيا ثانية، ثم كينيا ثالثة، وقال ((مؤخرًا فتحنا الاستقدام من باكستان، أما الاستقدام من سريلانكا وبنجلاديش فإنه مكلف جدًا لأن المكاتب الخارجية في هذه الدول تتطلب أسعارًا عالية)).
وعن السائقين، قال ((على مستوى طلبات استقدام السائقين ما زالت الهند تتصدر المركز الأول، تليها الفلبين ثم باكستان، فيما ما يزال الطلب قليلًا من البلدان الأخرى)).
انحدار في الجودة
لم ينكر العبندي تراجع جودة العمالة التي باتت تقدم للمملكة، وقال ((بعد انخفاض أسعار الاستقدام في السنة الأخيرة؛ لاحظنا انحدارا في جودة العمالة المقدمة من المكاتب الخارجية، وعدم توفير الأعداد الكافية من العمالة والتي انخفضت بشكل كبير، وبات هناك شحّ كبير في سوق الاستقدام، كما انخفضت مستويات الخدمات المقدمة من قبل المكاتب بشكل ملحوظ، حيث اضطرت إلى تخفيض تكاليفها عبر تقليل عدد الموظفين، وإلغاء بعض الخدمات، وتقليل المصاريف بشكل عام، مما انعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للعميل من قبل المكاتب)).
متاعب المكاتب
من جانبه، ذكر أحمد الشويخ، وهو إداري مكتب استقدام أن إدارات المكاتب تعاني كثيراً أمام أنظمة منصة ((مساند)) المشددة، مؤكدًا أن تلك الأنظمة وضعت المكاتب تحت رهبة الخسارة، وقلق العقوبة، وقال ((لعل أبرز الانعكاسات السلبية هو أثرها على التقييم الشهري الذي أطلقته المنصة على مكاتب الاستقدام المطالبة بأن تحقق المتطلبات والاشتراطات بشكل دوري للحصول على أفضل تصنيف)).
وأضاف ((تفرض كثير من العقوبات على مشاكل لاحول للمكاتب فيها ولا قوة، وتتضاعف عقوبة المخالفة من وحدة إلى أكثر، وهو عامل يسهم في إيقاف خدمات المكتب بلا وجه حق)).
وبتفصيل أكثر، قال ((فقدنا حس المنافسة السوقية في تسعير قيمة العمالة المنزلية بين المكاتب وذلك بعد توحيد الأسعار، مع الالتفات لجانب مهم جداً وهو محاولات بعض المكاتب استقطاب العملاء من خلال خفض القيمة السوقية للعاملة كنوع من العروض، وهي وسيلة لا تؤتي ثمارها بكل تأكيد)).
وأردف ((كما أن توحيد مدة الاستقدام لمختلف الجنسيات ليس موفقًا، فمدد الاستقدام تختلف وفقًا لأنظمة بلد العاملة، وكذا تختلف الإجراءات التي قد تطول أو قد تنتهي في مدة قصيرة، فبينما يمكن استقدام العاملات من الجنسية الأفريقية في غضون أسبوعين أو شهر كأقصى حد، ترتفع مدة استقدام العاملات من شرق آسيا بشكل كبير، وهو ما لا يتوافق مع ما فرضته منصة ((مساند)) كمدة محددة لاستقدام العاملة حيث يؤثر تأخر الإجراءات لبعض الجنسيات ويقود إلى فرض غرامات على المكتب بعد تجاوز المدة)).
مساند لا يساند
أكد الشويخ أن منصة ((مساند)) تفتقر للعمل التعاوني التكاملي الذي ينظر بموضوعية لمشاكل المكاتب، ونوه إلى أن العقوبات التي يخضع لها المكتب تؤثر في التقييم الشهري وتجعله سلبيًا وهنا يبدو الأمر بحاجة لإعادة النظر فيها ودراستها ومعرفة مالها من أثر في عمل وأداء المكتب الذي يظهر في تقييم ((مساند)) منخفضاً أمام عراقيل لا حول له فيها، إضافة الى تغليظ العقوبة لتشمل مخالفتين في واحدة، ففي حين تكون المخالفة مخالفة تأخير مثلًا، تجدها تفتح بابًا لمخالفة التقصير في تصنيف المكاتب وانخفاض المستوى، مستشهدًا بمشكلة أخرى يواجهها المكتب وهي إلغاء العميل لعقد العاملة، وقد يكون ذلك لعدة أسباب من بينها سبب نفسي يتمثل بعدم ارتياحه للعاملة، أو لمستوى العمل وما شابه، ولكن المكتب يتحمل جزاء ذلك الخلل وإلغاء العقد، وكأنه هو المقصر والمسؤول الأول في ارتفاع عدد العقود الملغاة من العملاء، ويترتب عليه عقوبة أخرى بخفض التقييم، وبالتالي التصنيف، وصولًا إلى إيقاف الخدمات وسحب الترخيص)).
حفظ الحقوق
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ فترة منصة ((مساند))، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقرارات الصادرة منها بما يضمن الحفاظ على الحقوق سواء للمواطن أو حتى أصحاب العمل ومنه للعامل أو العاملة، وذلك بإشراف مباشر منها، مستهدفةً رفع أداء مكاتب الاستقدام من ناحية الأداء والأسعار، ومن ذلك مراجعة تكاليف الاستقدام وحوكمة الأسعار، كما كثفت العمليات الرقابية للحد من التلاعب في عملية الاستخدام، واختصرت منصة ((مساند)) رحلة في خطوات بسيطة، تبدأ من اختيار مهنة العمالة وجنسيتهم، حتى وصولهم للعميل.
إلزامية التأمين
من جانبهم، شدد مواطنون على أهمية خدمة التأمين على عقود العاملات بحيث يمكن التعويض عن الهروب أو الوفاة، وكذلك التعويض في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد المستحقات المالية للعامل، بحيث تضع شركات التأمين إجراءات مناسبة لمعالجة المشاكل التي قد تواجه صاحب العمل أو العامل نفسه.
عقوبات ترتب على مخالفات الاستقدام
ـ غرامة الإعلان عن الخدمات بطريقة مخالفة لأنظمة الوزارة (3000 ريال)
ـ غرامة عدم الالتزام باستقبال وايواء العمالة المستقدمة عند الوصول (1000 ريال)
ـ التعاون في إسناد مهام استقدام العمالة مع جهات غير مرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في قواعد الوزارة (4000 ريال)
ـ عدم الالتزام بالأسعار التي تحددها الوزارة أو الأسعار المعلنة في الموقع المعتمد من الوزارة (10000 ريال)
ـ ممارسة نشاط الاستقدام أو التوسط فيه أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص (30000 ريال)
أبرز الحالات التي يغطيها التأمين على عقود العمالة المنزلية
* تعويض صاحب العمل
1ـ تعويضه في حالات الهروب أو رفض العمل
2ـ تعويض نفقات استقدام العامل المنزلي البديل نتيجة عجز أو وفاة العامل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة
3ـ تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حالة وفاة العامل
* تعويض العامل
1ـ تعويض دفع الرواتب في حال عجز صاحب العمل
2ـ التعويض في الحالات الطارئة

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