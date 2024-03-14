الباحثون يبالغون في تأكيد درجة مصداقيتهم

(MENAFN
- Al Watan) اتضح أن الباحث العادي يعتقد أنه أكثر أخلاقية من زملائه عندما يتعلق الأمر باتباع الممارسات البحثية المناسبة، وذلك وفقًا لما بيّنته دراسة جديدة.
يعتقد هؤلاء الباحثون العاديون أيضًا أن مجال دراستهم أفضل من غيرهم. ونتيجة لذلك، يقول مؤلفو الدراسة في السويد إن عددًا من الباحثين يفشلون في التعرف على نقاط الضعف لديهم.
((إن نقطة البداية للمشروع هي أن هناك أزمة صغيرة في عالم الأبحاث. تم اكتشاف سوء السلوك البحثي أو الصعوبات في تكرار نتائج البحث في عدد من الدراسات.
يقول جوستاف تينجهوج، أستاذ الاقتصاد في قسم الإدارة والهندسة بجامعة لينشوبينج، في بيان إعلامي: ((لقد تم التشكيك في المصداقية)).
بالتعاون مع باحثة ما بعد الدكتوراة لينا كوبل وطالبة الدكتوراة أماندا ليندكفيست، أرسل تينجهوج استبيانًا إلى أكثر من 33000 باحث سويدي باستخدام أسئلة تعتمد على قواعد مجلس البحوث السويدي لما يحدد الممارسة البحثية الجيدة.
على سبيل المثال، يجب على الباحثين أن يكونوا صادقين دائمًا بشأن أبحاثهم، وأن يقدموا أساليب ونتائج عملهم بشكل علني.
وطلب من المشاركين الإجابة على هذين السؤالين:
إلى أي مدى تعتقد أنك تتبع ممارسات بحثية جيدة مقارنة بزملائك في نفس مجال البحث؟
إلى أي مدى تعتقد أن مجال البحث الخاص بك يتبع ممارسات بحثية جيدة مقارنة بمجالات البحث الأخرى؟.
مقياس من 7 نقاط
أجاب المشاركون على هذه الأسئلة باستخدام مقياس مكون من 7 نقاط، حيث كانت الدرجة 4 هي المتوسط. تلقى الفريق أكثر من 11000 رد.
يقول جوستاف تينجهوج ((اتضح أن جميع الباحثين تقريبًا يعدون أنفسهم جيدين أو أفضل من المتوسط، وهو أمر مستحيل إحصائيًا)).
ويضيف ((إذا تمكن الجميع من النظر إلى أنفسهم بموضوعية، فمن المتوقع توزيع متساو حول الوسط)).
معايير البحث
تكشف الدراسة أن 55% من المشاركين يعتقدون أنهم جيدون مثل معظم الآخرين عندما يتعلق الأمر باتباع معايير الممارسات البحثية الجيدة. ويعتقد 44% منهم أنهم أفضل من معظمهم. اعتقد 1% فقط أنهم كانوا أسوأ في ذلك من العلماء الآخرين.
وفيما يتعلق بمسألة الممارسات في مجال تخصصهم، قال 63% إنهم على قدم المساواة مع معظم الآخرين، وأعتقد 29% أنهم أفضل، وشعر 8% أنهم أسوأ.
في جميع المجالات، بالغ الباحثون عمومًا في تقدير مستوى صدقهم. ومن المثير للاهتمام أن هذا لوحظ في أغلب الأحيان بين الباحثين الطبيين.
مبالغة تفوق الواقع
وفقًا لفريق جامعة لينشوبينج السويدية، تظهر النتائج أن الباحثين بشكل جماعي يعتقدون أنهم أكثر أخلاقية مما هم عليه في الواقع، سواء داخل مهنتهم أو خارج مجال دراستهم.
يوضح الباحثون أن الاعتقاد بأن مجالًا خاصًا به أفضل من مجال آخر يمكن أن يخلق فجوة كبيرة داخل عالم البحث ككل. وهذا يمكن أن يتعارض مع فرص التعاون متعدد التخصصات بين المجالات ويمكن أن يعيق التقدم.
وفي الختام، يوضح الفريق أن الباحثين ما زالوا بشرًا. ليس من المستغرب تمامًا أن يفكروا كثيرًا في أنفسهم ولا يفترضوا الأسوأ بشأن عملهم. ومع ذلك، فإن الاعتراف بهذا أمر مهم بالنسبة للمصداقية الشاملة لعالم الأبحاث. وتلقي هذه الدراسة الضوء على أهمية ذلك.
((في كل يوم، يواجه الباحثون معضلة: هل يجب أن أفعل ما يفيدني أم يجب أن أفعل ما يفيد العلم. يقول تينجهوج: ((في مثل هذا العالم، من المهم أن تنظر دائمًا إلى نفسك في المرآة، وأن تقوم بمعايرة بوصلة أخلاقيات البحث الخاصة بك)).
55 % من الباحثين يعتقدون أنهم جيدون باتباع معايير الممارسات البحثية الجيدة
44 % من الباحثين يظنون أنهم أكثر تفوقًا وأنهم أفضل من بقية الباحثين
1 % فقط من الباحثين أقروا أنهم أسوأ باتباع معايير البحث الجيدة من العلماء الآخرين
63 % من الباحثين يعتقدون أنهم يتساوون مع بقية الباحثين في ممارسات مجال تخصصهم.
29 % رأوا أنهم أفضل من بقية الباحثين في ممارسات مجال تخصصهم
8 % فقط من الباحثين أقروا أنهم أسوأ من بقية الباحثين في ممارسات مجال تخصصهم
ـ في جميع المجالات، يبالغ الباحثون عمومًا في تقدير مستوى صدقهم
ـ الباحثون الطبيون أشد مبالغة في تقديرهم لمستوى صدقهم
ـ يعتقد الباحثون بشكل جماعي أنهم أكثر أخلاقية مما هم عليه في الواقع
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