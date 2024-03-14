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الباحثون يبالغون في تأكيد درجة مصداقيتهم

3/14/2024 11:20:48 PM
(MENAFN- Al Watan) اتضح أن الباحث العادي يعتقد أنه أكثر أخلاقية من زملائه عندما يتعلق الأمر باتباع الممارسات البحثية المناسبة، وذلك وفقًا لما بيّنته دراسة جديدة.
يعتقد هؤلاء الباحثون العاديون أيضًا أن مجال دراستهم أفضل من غيرهم. ونتيجة لذلك، يقول مؤلفو الدراسة في السويد إن عددًا من الباحثين يفشلون في التعرف على نقاط الضعف لديهم.
((إن نقطة البداية للمشروع هي أن هناك أزمة صغيرة في عالم الأبحاث. تم اكتشاف سوء السلوك البحثي أو الصعوبات في تكرار نتائج البحث في عدد من الدراسات.
يقول جوستاف تينجهوج، أستاذ الاقتصاد في قسم الإدارة والهندسة بجامعة لينشوبينج، في بيان إعلامي: ((لقد تم التشكيك في المصداقية)).
بالتعاون مع باحثة ما بعد الدكتوراة لينا كوبل وطالبة الدكتوراة أماندا ليندكفيست، أرسل تينجهوج استبيانًا إلى أكثر من 33000 باحث سويدي باستخدام أسئلة تعتمد على قواعد مجلس البحوث السويدي لما يحدد الممارسة البحثية الجيدة.
على سبيل المثال، يجب على الباحثين أن يكونوا صادقين دائمًا بشأن أبحاثهم، وأن يقدموا أساليب ونتائج عملهم بشكل علني.
وطلب من المشاركين الإجابة على هذين السؤالين:
إلى أي مدى تعتقد أنك تتبع ممارسات بحثية جيدة مقارنة بزملائك في نفس مجال البحث؟
إلى أي مدى تعتقد أن مجال البحث الخاص بك يتبع ممارسات بحثية جيدة مقارنة بمجالات البحث الأخرى؟.
مقياس من 7 نقاط
أجاب المشاركون على هذه الأسئلة باستخدام مقياس مكون من 7 نقاط، حيث كانت الدرجة 4 هي المتوسط. تلقى الفريق أكثر من 11000 رد.
يقول جوستاف تينجهوج ((اتضح أن جميع الباحثين تقريبًا يعدون أنفسهم جيدين أو أفضل من المتوسط، وهو أمر مستحيل إحصائيًا)).
ويضيف ((إذا تمكن الجميع من النظر إلى أنفسهم بموضوعية، فمن المتوقع توزيع متساو حول الوسط)).
معايير البحث
تكشف الدراسة أن 55% من المشاركين يعتقدون أنهم جيدون مثل معظم الآخرين عندما يتعلق الأمر باتباع معايير الممارسات البحثية الجيدة. ويعتقد 44% منهم أنهم أفضل من معظمهم. اعتقد 1% فقط أنهم كانوا أسوأ في ذلك من العلماء الآخرين.
وفيما يتعلق بمسألة الممارسات في مجال تخصصهم، قال 63% إنهم على قدم المساواة مع معظم الآخرين، وأعتقد 29% أنهم أفضل، وشعر 8% أنهم أسوأ.
في جميع المجالات، بالغ الباحثون عمومًا في تقدير مستوى صدقهم. ومن المثير للاهتمام أن هذا لوحظ في أغلب الأحيان بين الباحثين الطبيين.
مبالغة تفوق الواقع
وفقًا لفريق جامعة لينشوبينج السويدية، تظهر النتائج أن الباحثين بشكل جماعي يعتقدون أنهم أكثر أخلاقية مما هم عليه في الواقع، سواء داخل مهنتهم أو خارج مجال دراستهم.
يوضح الباحثون أن الاعتقاد بأن مجالًا خاصًا به أفضل من مجال آخر يمكن أن يخلق فجوة كبيرة داخل عالم البحث ككل. وهذا يمكن أن يتعارض مع فرص التعاون متعدد التخصصات بين المجالات ويمكن أن يعيق التقدم.
وفي الختام، يوضح الفريق أن الباحثين ما زالوا بشرًا. ليس من المستغرب تمامًا أن يفكروا كثيرًا في أنفسهم ولا يفترضوا الأسوأ بشأن عملهم. ومع ذلك، فإن الاعتراف بهذا أمر مهم بالنسبة للمصداقية الشاملة لعالم الأبحاث. وتلقي هذه الدراسة الضوء على أهمية ذلك.
((في كل يوم، يواجه الباحثون معضلة: هل يجب أن أفعل ما يفيدني أم يجب أن أفعل ما يفيد العلم. يقول تينجهوج: ((في مثل هذا العالم، من المهم أن تنظر دائمًا إلى نفسك في المرآة، وأن تقوم بمعايرة بوصلة أخلاقيات البحث الخاصة بك)).
55 % من الباحثين يعتقدون أنهم جيدون باتباع معايير الممارسات البحثية الجيدة
44 % من الباحثين يظنون أنهم أكثر تفوقًا وأنهم أفضل من بقية الباحثين
1 % فقط من الباحثين أقروا أنهم أسوأ باتباع معايير البحث الجيدة من العلماء الآخرين
63 % من الباحثين يعتقدون أنهم يتساوون مع بقية الباحثين في ممارسات مجال تخصصهم.
29 % رأوا أنهم أفضل من بقية الباحثين في ممارسات مجال تخصصهم
8 % فقط من الباحثين أقروا أنهم أسوأ من بقية الباحثين في ممارسات مجال تخصصهم
ـ في جميع المجالات، يبالغ الباحثون عمومًا في تقدير مستوى صدقهم
ـ الباحثون الطبيون أشد مبالغة في تقديرهم لمستوى صدقهم
ـ يعتقد الباحثون بشكل جماعي أنهم أكثر أخلاقية مما هم عليه في الواقع

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