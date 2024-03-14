Ozempic ليس حلا سحريا لفقدان الوزن

(MENAFN
- Al Watan) في وقت يلجأ فيه كثيرون إلى استخدام Ozempic بكل أشكاله الدوائية كحل لإنقاص الوزن، ظهرت دراسات تحذر من أن الأمر ليس سريعًا أو مضمونًا لتحقيق هذه الغاية.
وتعد أدوية Ozempic وغيرها من الأدوية التي تساعد على إنقاص الوزن موضوعًا ساخنًا في مجال التغذية. ويكشف مشاهير مثل أوبرا وينفري أن رحلات فقدان الوزن الخاصة بهم حصلت على بعض المساعدة من منتجات مثل Ozempic.
يواجه الأشخاص المصابون بداء السكري، وهم الفئة المستهدفة الأصلية لهذا الدواء، صعوبة في الوصول إليه بسبب النقص. مع ذلك فهناك 3 أشياء هي الأكثر أهمية مما يجب أن تعرفه حول Ozempic.
علينا أولًا أن نفهم بالضبط ما هو Ozempic، وهو ضمن فئة الأدوية التي تسمى منبهات GLP-1 وهو هرمون شبيه بالجلوكاجون، أي هرمون يصنعه الجسم بشكل طبيعي، ويتم إطلاقه من الخلايا الموجودة في الأمعاء. حيث يساعد الجسم على إطلاق مزيد من الأنسولين لتحسين استقرار مستويات السكر في الدم.
يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من ضعف وظيفة GLP-1، لذلك ترتفع مستويات السكر في الدم ويجدون صعوبة في السيطرة عليها. يساعد Ozempic هذه العملية على العمل بسلاسة مرة أخرى، مما يشجع نسبة السكر المتوازنة في الدم ويخفض مستويات HbA1C، الذي يقيس متوسط مستويات السكر في الدم على مدى 3 أشهر. إنقاص الوزن
يمكنك إنقاص الوزن باستخدام Ozempic ولكن من المحتمل أن تستعيده مرة أخرى بمجرد التوقف عن استخدامه.
يمكنك إنقاص الوزن باستخدام هذا الدواء، لكن هذا ليس ضمانًا . من المهم ألا تبدأ بتناول الدواء معتقدًا أنه تذكرتك المباشرة إلى الجسم النحيف. لا يحدث هذا مع الجميع، وقد يجعلك تشعر باليأس.
إضافة إلى ذلك، من المهم معرفة أن الدواء لا يمثل تغييرًا في نمط الحياة. قد يساعدك استخدام Ozempic على التخلص من الوزن الزائد، لكن مهمتك هي الحفاظ عليه.
أفاد الأشخاص أنهم اكتسبوا الوزن مرة أخرى بعد التوقف عن تناول الدواء أو فقدوا إمكانية الوصول إليه بسبب مشكلات العرض أو التأمين، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أنهم أرادوا أن يقوم الدواء بخسارة الوزن نيابةً عنهم. يتطلب كل من فقدان الوزن والحفاظ عليه تغييرات إيجابية في نمط الحياة لتكون مستدامة على المدى الطويل.
آثار جانبية
من الأشياء المهمة كذلك أن تعرف أنه من المحتمل أن تواجه آثارا جانبية غير مرغوب فيها من تناول Ozempic.
لقد أظهرت الدراسات باستمرار أن اضطراب الجهاز الهضمي هو أحد الآثار الجانبية الشائعة. يتم الإبلاغ بشكل شائع عن الغثيان والقيء والإسهال والانتفاخ والإمساك والارتجاع المعدي المريئي وآلام البطن. بالنسبة لمعظم الأشخاص، تختفي الأعراض بأقل قدر من التدخل، ولكن بالنسبة للآخرين، يمكن أن تستمر لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر.
كما أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أيضًا تحذيرًا من الصندوق الأسود لـOzempic وأمثاله لأن الدراسات أظهرت أنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأورام الغدة الدرقية. لا معرفة مستقبلية
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار Ozempic لعلاج مرض السكري في عام 2017. وحتى الآن، كان أطول إطار زمني متاح هو عامين. ولذلك، لا يمكن لأحد أن يقول بشكل قاطع ما هي الآثار طويلة المدى لتناول Ozempic بعد 10 أو 15 سنة من الآن.
هذا ليس شيئًا جديدًا. في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الـ21، كانت الإيفيدرا هي العنصر الرئيس في عدد من منتجات إنقاص الوزن في جميع أنحاء البلاد في ذلك الوقت. لقد تمت الإشادة به بنفس طريقة Ozempic ولكنه كان يلحق ضررًا جسيمًا بالمستخدمين. وكان مرتبطًا بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والنوبات وارتفاع ضغط الدم وغير ذلك.
بعد رؤية ارتفاع كبير في المكالمات إلى مركز السموم في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيع المنتجات التي تحتوي على الإيفيدرا عام 2004. ولا يزال هذا غير قانوني حتى يومنا هذا.
الحد الأدنى
أظهر Ozempic بالتأكيد فوائد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وحتى أولئك الذين يكافحون السمنة. ومع ذلك، فقد كانت شعبيتها مدفوعة برغبة الأشخاص في اللجوء إلى هذه الأدوية فقط من أجل فقدان بعض الوزن.
جميع الأدوية لها مخاطر، لكن كثيرا من الأشخاص لا يقومون بتقييمها بشكل كامل. بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يعد العمل مع طبيبك لمعرفة نظام الدواء وتغيير نمط الحياة لتسهيل التحسينات خطوة إيجابية. قد يكون Ozempic جزءًا من تلك الرحلة بالنسبة لك.
لقد ثبت أن Ozempic يؤدي إلى ضائقة معدية معوية، وليس لدينا أيضًا بيانات طويلة المدى أو القدرة على القول إن فقدان الوزن الناجم عن الدواء سوف يستمر بعد التوقف عن الدواء. لن يكون أي دواء حلًا سريعًا لفقدان الوزن، ومن المهم عدم تناول Ozempic بهذه العقلية.
إذا كنت تعاني من الشراهة عند تناول الطعام أو لديك وجهة نظر غير صحية تجاه الطعام، فمن المهم معالجة هذه المشكلة، لأن استخدام دواء لفقدان الوزن المتعمد يؤدي إلى تفاقم المشكلة. يمكن أن يساعدك العمل مع اختصاصي تغذية مسجل على حل هذه المشكلة بطريقة صحية.
أهم الأشياء حول Ozempic يساعد الجسم على إطلاق مزيد من الأنسولين لتحسين استقرار مستويات السكر في الدم يمكن إنقاص الوزن باستخدام Ozempic ولكن من المحتمل أن يعود الوزن بمجرد التوقف عن استخدامه هذا الدواء ليس تذكرة مباشرة إلى الجسم النحيف، وقد لا يحدث هذا مع الجميع يحب عدم الاعتقاد أنه يقوم بخسارة الوزن نيابة عنك يحتمل أن تواجه مع تعاطيه آثارًا جانبية غير مرغوب فيها هناك تحذيرات أنه وأمثاله من الأدوية يمكن أن تزيد خطر الإصابة بأورام الغدة الدرقية لا يمكن الجزم قطعيًا ما هي الآثار طويلة المدى لتناوله بعد 10 أو 15 سنة.
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