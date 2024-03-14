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Ozempic ليس حلا سحريا لفقدان الوزن

3/14/2024 11:20:48 PM
(MENAFN- Al Watan) في وقت يلجأ فيه كثيرون إلى استخدام Ozempic بكل أشكاله الدوائية كحل لإنقاص الوزن، ظهرت دراسات تحذر من أن الأمر ليس سريعًا أو مضمونًا لتحقيق هذه الغاية.
وتعد أدوية Ozempic وغيرها من الأدوية التي تساعد على إنقاص الوزن موضوعًا ساخنًا في مجال التغذية. ويكشف مشاهير مثل أوبرا وينفري أن رحلات فقدان الوزن الخاصة بهم حصلت على بعض المساعدة من منتجات مثل Ozempic.
يواجه الأشخاص المصابون بداء السكري، وهم الفئة المستهدفة الأصلية لهذا الدواء، صعوبة في الوصول إليه بسبب النقص. مع ذلك فهناك 3 أشياء هي الأكثر أهمية مما يجب أن تعرفه حول Ozempic.
علينا أولًا أن نفهم بالضبط ما هو Ozempic، وهو ضمن فئة الأدوية التي تسمى منبهات GLP-1 وهو هرمون شبيه بالجلوكاجون، أي هرمون يصنعه الجسم بشكل طبيعي، ويتم إطلاقه من الخلايا الموجودة في الأمعاء. حيث يساعد الجسم على إطلاق مزيد من الأنسولين لتحسين استقرار مستويات السكر في الدم.
يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من ضعف وظيفة GLP-1، لذلك ترتفع مستويات السكر في الدم ويجدون صعوبة في السيطرة عليها. يساعد Ozempic هذه العملية على العمل بسلاسة مرة أخرى، مما يشجع نسبة السكر المتوازنة في الدم ويخفض مستويات HbA1C، الذي يقيس متوسط ​​مستويات السكر في الدم على مدى 3 أشهر. إنقاص الوزن
يمكنك إنقاص الوزن باستخدام Ozempic ولكن من المحتمل أن تستعيده مرة أخرى بمجرد التوقف عن استخدامه.
يمكنك إنقاص الوزن باستخدام هذا الدواء، لكن هذا ليس ضمانًا . من المهم ألا تبدأ بتناول الدواء معتقدًا أنه تذكرتك المباشرة إلى الجسم النحيف. لا يحدث هذا مع الجميع، وقد يجعلك تشعر باليأس.
إضافة إلى ذلك، من المهم معرفة أن الدواء لا يمثل تغييرًا في نمط الحياة. قد يساعدك استخدام Ozempic على التخلص من الوزن الزائد، لكن مهمتك هي الحفاظ عليه.
أفاد الأشخاص أنهم اكتسبوا الوزن مرة أخرى بعد التوقف عن تناول الدواء أو فقدوا إمكانية الوصول إليه بسبب مشكلات العرض أو التأمين، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أنهم أرادوا أن يقوم الدواء بخسارة الوزن نيابةً عنهم. يتطلب كل من فقدان الوزن والحفاظ عليه تغييرات إيجابية في نمط الحياة لتكون مستدامة على المدى الطويل.
آثار جانبية
من الأشياء المهمة كذلك أن تعرف أنه من المحتمل أن تواجه آثارا جانبية غير مرغوب فيها من تناول Ozempic.
لقد أظهرت الدراسات باستمرار أن اضطراب الجهاز الهضمي هو أحد الآثار الجانبية الشائعة. يتم الإبلاغ بشكل شائع عن الغثيان والقيء والإسهال والانتفاخ والإمساك والارتجاع المعدي المريئي وآلام البطن. بالنسبة لمعظم الأشخاص، تختفي الأعراض بأقل قدر من التدخل، ولكن بالنسبة للآخرين، يمكن أن تستمر لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر.
كما أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أيضًا تحذيرًا من الصندوق الأسود لـOzempic وأمثاله لأن الدراسات أظهرت أنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأورام الغدة الدرقية. لا معرفة مستقبلية
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار Ozempic لعلاج مرض السكري في عام 2017. وحتى الآن، كان أطول إطار زمني متاح هو عامين. ولذلك، لا يمكن لأحد أن يقول بشكل قاطع ما هي الآثار طويلة المدى لتناول Ozempic بعد 10 أو 15 سنة من الآن.
هذا ليس شيئًا جديدًا. في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الـ21، كانت الإيفيدرا هي العنصر الرئيس في عدد من منتجات إنقاص الوزن في جميع أنحاء البلاد في ذلك الوقت. لقد تمت الإشادة به بنفس طريقة Ozempic ولكنه كان يلحق ضررًا جسيمًا بالمستخدمين. وكان مرتبطًا بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والنوبات وارتفاع ضغط الدم وغير ذلك.
بعد رؤية ارتفاع كبير في المكالمات إلى مركز السموم في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيع المنتجات التي تحتوي على الإيفيدرا عام 2004. ولا يزال هذا غير قانوني حتى يومنا هذا.
الحد الأدنى
أظهر Ozempic بالتأكيد فوائد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وحتى أولئك الذين يكافحون السمنة. ومع ذلك، فقد كانت شعبيتها مدفوعة برغبة الأشخاص في اللجوء إلى هذه الأدوية فقط من أجل فقدان بعض الوزن.
جميع الأدوية لها مخاطر، لكن كثيرا من الأشخاص لا يقومون بتقييمها بشكل كامل. بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يعد العمل مع طبيبك لمعرفة نظام الدواء وتغيير نمط الحياة لتسهيل التحسينات خطوة إيجابية. قد يكون Ozempic جزءًا من تلك الرحلة بالنسبة لك.
لقد ثبت أن Ozempic يؤدي إلى ضائقة معدية معوية، وليس لدينا أيضًا بيانات طويلة المدى أو القدرة على القول إن فقدان الوزن الناجم عن الدواء سوف يستمر بعد التوقف عن الدواء. لن يكون أي دواء حلًا سريعًا لفقدان الوزن، ومن المهم عدم تناول Ozempic بهذه العقلية.
إذا كنت تعاني من الشراهة عند تناول الطعام أو لديك وجهة نظر غير صحية تجاه الطعام، فمن المهم معالجة هذه المشكلة، لأن استخدام دواء لفقدان الوزن المتعمد يؤدي إلى تفاقم المشكلة. يمكن أن يساعدك العمل مع اختصاصي تغذية مسجل على حل هذه المشكلة بطريقة صحية.
أهم الأشياء حول Ozempic يساعد الجسم على إطلاق مزيد من الأنسولين لتحسين استقرار مستويات السكر في الدم يمكن إنقاص الوزن باستخدام Ozempic ولكن من المحتمل أن يعود الوزن بمجرد التوقف عن استخدامه هذا الدواء ليس تذكرة مباشرة إلى الجسم النحيف، وقد لا يحدث هذا مع الجميع يحب عدم الاعتقاد أنه يقوم بخسارة الوزن نيابة عنك يحتمل أن تواجه مع تعاطيه آثارًا جانبية غير مرغوب فيها هناك تحذيرات أنه وأمثاله من الأدوية يمكن أن تزيد خطر الإصابة بأورام الغدة الدرقية لا يمكن الجزم قطعيًا ما هي الآثار طويلة المدى لتناوله بعد 10 أو 15 سنة.

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