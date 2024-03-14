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الحروب تلاحق جو بايدن

3/14/2024 11:20:48 PM
(MENAFN- Al Watan) سلط تحليل حديث الضوء على دور الرئيس الأمريكي جو بايدن في إدارة الأزمات، قائلًا، إن عدم اليقين بشأن القيادة الأمريكية شجع الحكام المستبدين على الاعتقاد بأن الحرب ناجحة ويرى أنه بدأ عصر حروب بايدن.
وذكر مايكل روبين هو زميل أقدم في معهد إنتربرايز الأمريكي ومدير تحليل السياسات في منتدى الشرق الأوسط، أن بايدن ركض بأوراق اعتماده في السياسة الخارجية وأعلن أن ((الدبلوماسية عادت))، ولكن مع اقتراب نهاية ولايته فإن الحروب، وليس السلام، هي التي ستحدد رئاسته.
ورغم أن بايدن لا يتحمل المسؤولية عن طموح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، فإن التخلي عن الحلفاء يؤكد الهزيمة.
التقويم السياسي
ويرى روبين والمحللين أنه أصبح خصوم أمريكا متطورين، فهم يدرسون التقويم السياسي الأمريكي وعمليات التوقيت لتتزامن مع الانحرافات الأمريكية. حيث تزامن غزو روسيا لجورجيا عام 2008 وهجوم أذربيجان على ناجورنو كاراباخ عام 2020 مع موسم الانتخابات الأمريكية. ومع تبلور حملة 2024، يلوح الخطر في الأفق. لذا فإن هناك حالة من عدم اليقين بشأن القيادة الأمريكية. الشرق الأوسط وذكر روبين، أن إرث بايدن في الشرق الأوسط أصبح سيئًا. فقبل قيام الحرب بين حماس وإسرائيل، نسب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الفضل إلى دبلوماسية بايدن في جعل ((منطقة الشرق الأوسط... أكثر هدوءًا اليوم مما كانت عليه منذ عقدين من الزمن)).
واليوم الحرب تشتعل بها ولم يتمكن بايدن من وقف تعديات إسرائيل.
أذربيجان ضد أرمينيا
ويشير التحليل إلى أنه قد لا يكون الغزو الروسي لأوكرانيا آخر حرب تخوضها أوروبا في عهد بايدن.
وذكر مثال على ذلك عندما دخل بايدن منصبه وعد بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. وبعد يومين فقط من اعتراف بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن، تنازل بلينكن عن العقوبات المفروضة على أذربيجان بالرغم من هجومها قبل أشهر على المجتمعات الأرمنية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين في ناجورنو كاراباخ.
ويرى المحللون في هذا الشأن بإن ادعاء أذربيجان بأن ناجورنو كاراباخ تابعة لها لا يبرر عملها العسكري. وفي هذا الصدد، لم تكن سيادة أذربيجان على ناجورنو كاراباخ قاطعة كما يدعي أنصارها.
القرن الأفريقي
ومن جهه اخرى دفعت سياسة وزارة الخارجية المتحجرة منطقة القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا إلى حافة الحرب.
وتشكل أرض الصومال ورواندا استثناءات في منطقة انعدم بها الأمن، فكلا البلدين يحرم الإرهابيين، ومهربي الأسلحة، والجماعات المسلحة، والجيوش الأجنبية.
ولكن تواجه رواندا حربًا نتجت عن العجز الأمريكي. حيث تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، من حيث المساحة، ثاني أكبر دولة في أفريقيا. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن تكون واحدة من أغنى بلدانها، حيث تبلغ قيمة المعادن الاستراتيجية داخل حدودها 24 تريليون دولار. ومع ذلك، فقد خلفت عقود من الحرب والدكتاتورية خسائر فادحة، حيث قتلت أكثر من خمسة ملايين شخص. ورغم أن العديد من الكونغوليين يلقون اللوم على رواندا، فإن الفشل في نزع سلاح ميليشيات الهوتو والجهود التي بذلتها الحكومة الكونغولية لاستمالة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، كان سببًا في تحفيز

يرى المحللون أن بايدن فشل في:
وقف الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة
ردع الميليشيات الحوثية
وقف تعديات إيران
التمويل الأوكراني الذي يهدد بالتخلي عن الحلفاء
الانسحاب الفاشل من أفغانستان
قضايا الهجرة
وقف حروب القرن الأفريقي

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