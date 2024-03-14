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مناقلات من الشعر البدوي

3/14/2024 11:20:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يظن الكثيرون أن الشعر البدوي الحديث لا طعم له ولا روح فيه، وأنه لا يمتاز - كما يمتاز كل شعر عال - بالطابع الفني، والبلاغة الآسرة، وهذا الوهم الشائع يجب أن نزيله من الأذهان في هذه المناقلات؛ فإن شعر البادية فيه الركيك المرذول، وفيه المبين المشرق، وفيه ما بين هذين في ضروب الأساليب، وفيه من المعاني والصور والفكر ما لو يتصدى له أحدهم - على سعة وقت وفراغ بال - لأتانا من نماذجه العالية بالعجب العجاب.
إن البدوي رغما عن فظاظته وما يبدو من جلافته، من أعلم الناس بالجمال وأصباهم إليه؛ وأفطنهم إلى أدق مواقعه، وحياته بسيطة جداً، فهو سعيد كل السعادة عند أهله بين سوائمه من إبل وخيل وشياه... وبين كلاب صيده وصقره كلما بدا له أن يذهب للصيد والقنص، وشعره لا يعدو ذلك إلا إذا خطر له أن يتغزل أو يفتخر بنفسه أو عشيرته أو يهجو أعداءه. وينقسم الشعر عند البدو إلى أقسام: قسم يتغنون به في مجالسهم وقسم يرتجزونه على أكوار مطاياهم، وقسم يسمونه [الحداء] وهذا يرفعون به عقائرهم على سروات جيادهم، والقسم الأخير يتساجلون به - واقفين في الغالب - ويسمونه [المقاصد] أو [المراد]. ولسنا بمستقصين، ولن يسعنا الاستقصاء ولكنا سنأتي بأمثلة مما يتفق لهم من روائع المعاني وغرائب الوصف، أمثلة قليلة بالبيت والبيتين ومن هذا القليل يستدل على ما وراءه من كثير.
قال أحدهم من قصيدة:
ارخ ( الرسن ) خلها بالراس تلعب به
لعب الغنادير، قدام العشاشيق
أى أرخ زمام مطيتك ودعها تلعب برأسها مثل الصبايا الحسان عندما يلعبن أمام عشاقهن..
صور من أروع الصور، فإن نجائب الإبل أمثال - شعراً - ((الأوارك)) و ((العمانيات)) الحرائر إذا أحسنوا
ترويضهن وتدريبهن أسففن برموشهن حتى تكاد مشافرهن تمس الأرض؛ وطفقن يملن بها يمنة ويسرة وعلوا وسفلا؛ وأحسب أنها هي مشية [الهيدبى] التي أشار إليها المتنبي في مقصورته المشهورة.
وفي الشعر العربي الفصيح صورة لا تشبه هذه من حيث المعنى، ولكنها تماثلها في براعة التصوير فخذ هذا البيت القديم الذي أنسيت اسم قائله:
خوص نواج إذا غني الحداة بها
رأيت أرجلها قدام أيديها
وقال أحدهم من قصيدة أيضاً:
في حب خدن نثف القلب تنتيف
تنتيف شقران الحرار لعلفها
وهو أصدق الوصف لما يصيب قلب المتيم إذا ابتلاه حبيبه بالقطيعة والهجران.. فإن الصقور أنواع، وخيرها ما يسمونه [ الحر ] ولونه يضرب إلى الشقرة، فإذا قُدّم إليه اللحم على كف صاحبه [ الصقار ] أخذ ينهشه أقوى نهش حتى أنه ليجتث ألياف اللحم من أصولها وقد صنع بقلب محبه صنيع الصقر بعلفه وهو اللحم الذي يعتلف به.
وقال أحدهم:
قالوا تسير و قلت والله ما أسير
والله ما أسير لواحد ما دعاني
أنا خويه في ليالي المعاسير
والا الرخا كل يسد بمكاني
قالوا سر قلت والله لا أذهب إلى امرئ لم يدعني، لقد كنت صديقاً وفيا أيام الشدة فأما في أيام الرخاء ففي وسع أي إنسان أن يملأ مكاني عنده.
وقال أحدهم:
يا جملة الجذعان عندي لكم شور
شور على من عليات الاشوار
خذوا هواكم واقطفوا من جنى الحور
ومن جنب الجنة مطبة على النار
وهما على التقريب:
وعندي لكم أبناء قومي نصيحة
كارشد ما أدلى به الناصح الداري
خذوا من هواكم وأجتلوا كل ناهد
ومن جار عن عدن فمأواه في النار
وهذه تذكرني بأبيات لشاعر عربي قديم في مثل معناها
على ما أظن ولا أتذكر منها إلا العجز الأخير وهو:
إيما إلى جنة إيما إلى نار
وايما هنا بمعنى إما.
وشر ما في هذا الشعر انعدام الإغراب فيه، فأما المفردات وأغلب العبارات فإنها عربية صحيحة ويدخل بعضها تحريف طفيف.
وللأخ البحاثة محمد بن بلهيد قصيدة بالغة الجودة تعتبر من غرر الشعر البدوي الحديث ومطلعها
أشوف الأيام تقدح باهلها قدح المشاهيب
وقت تغير ولا أدري ويش ينطل في عتابه
وأنا أحفظها كلها لفرط إعجابي بها. فإن تفضل وأذن لنا بنشرها نشرناها وأوضحنا ما غمض من معانيها للقراء، فإنها جديرة بالنشر والحفظ للترديد.
1950*
* شاعر وصحافي سعودي ((1914 - 1993)).

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