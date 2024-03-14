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الدفاع المدني يحذر من مخاطر تسرب الغاز

3/14/2024 11:20:47 PM
(MENAFN- Al Watan) حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الحوادث الناجمة عن استخدام مواقد الغاز، ومنها تشغيل الإضاءة عند وجود تسرب الغاز، مؤكدةً أهمية تهوية المكان وتوافر أدوات السلامة، مثل كواشف الدخان وصمامات الإغلاق.
ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر عند استخدام مواقد الغاز للحد من أخطار تسربه، واتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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