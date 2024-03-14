الدفاع المدني يحذر من مخاطر تسرب الغاز

(MENAFN
- Al Watan) حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الحوادث الناجمة عن استخدام مواقد الغاز، ومنها تشغيل الإضاءة عند وجود تسرب الغاز، مؤكدةً أهمية تهوية المكان وتوافر أدوات السلامة، مثل كواشف الدخان وصمامات الإغلاق.
ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر عند استخدام مواقد الغاز للحد من أخطار تسربه، واتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
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