مبادرة لدعم مستفيدي الضمان بنجران

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- Al Watan) وقع رئيس مجلس إدارة مستشفى الشفاء التخصصي المهندس حمادي بن مسفر عنكيص، ومدير إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران حاتم بن مهدي آل هتيلة، مذكرة للتعاون المشترك بين المستشفى وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تضمنت مبادرة "الشفاء إنسانية وعطاء" لدعم مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بالمنطقة وأسرهم.
مستفيدي الضمان
وأوضح المستشار الإعلامي لمستشفى الشفاء التخصصي صالح آل صوان، أن المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية وحرصا من إدارة المستشفى على دعم هذه الفئة الغالية، حيث يقدم المستشفى ضمن هذه المبادرة خصم خاص 30% لكافة مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران.
تأهيل وتدريب
كما تتضمن مبادرة "الشفاء انسانية وعطاء " تمكين الشرائح المستفيدة من الضمان الاجتماعي من الالتحاق بالدورات التدريبية والتأهيلية ومنح أبنائهم وبناتهم أولوية التوظيف في المستشفى متى ما كان ذلك ممكنا وحسب توفر الفرص الوظيفية.
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