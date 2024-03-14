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مبادرة لدعم مستفيدي الضمان بنجران

3/14/2024 11:20:47 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع رئيس مجلس إدارة مستشفى الشفاء التخصصي المهندس حمادي بن مسفر عنكيص، ومدير إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة ⁧‫نجران‬⁩ حاتم بن مهدي آل هتيلة، مذكرة للتعاون المشترك بين ⁧المستشفى وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تضمنت مبادرة ⁧‫"الشفاء إنسانية وعطاء" لدعم مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بالمنطقة وأسرهم.
مستفيدي الضمان
وأوضح المستشار الإعلامي لمستشفى الشفاء التخصصي صالح آل صوان، أن المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية وحرصا من إدارة المستشفى على دعم هذه الفئة الغالية، حيث يقدم المستشفى ضمن هذه المبادرة خصم خاص 30% لكافة مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران.
تأهيل وتدريب
كما تتضمن مبادرة "الشفاء انسانية وعطاء " تمكين الشرائح المستفيدة من الضمان الاجتماعي من الالتحاق بالدورات التدريبية والتأهيلية ومنح أبنائهم وبناتهم أولوية التوظيف في المستشفى متى ما كان ذلك ممكنا وحسب توفر الفرص الوظيفية.

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