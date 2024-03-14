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الأخضر في مارس تأكيد صدارة وعودة للتوهج

3/14/2024 11:20:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تنتظر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهتان صعبتان وقويتان خلال شهر مارس الجاري في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام ند قوي وصعب ومتطور للغاية، حيث قدم مستويات لافتة خلال الجولتين الأولى والثانية للتصفيات، وهو منتخب طاجيكستان.
ومن خلال المواجهتين، يأمل الأخضر أن يواصل تمسكه بصدارة المجموعة السابعة في التصفيات، بل الابتعاد بها، كونه سيواجه مطارده الأول حاليا.
والجيد في الأمر أن الأخضر، الذي أغضب الجماهير السعودية بخروجه من ربع نهائي كأس آسيا الأخيرة، يعود للتصفيات وهو في أكمل عافيته بعد عودة الحارس الدولي محمد العويس من الإصابة، وتألقه مع ناديه، وعودة التوهج والحضور الجيد لعديد اللاعبين، وسط متابعة من قِبل المدرب الإيطالي روبروت مانشيني لمباريات الدوري السعودي شخصيا، بعد أن كان يعتمد على تقارير مساعديه.
مواجهتان متتاليتان
تعد مواجهتا طاجيكستان في الـ21 من مارس على ملعب ((الأول بارك))، بينما ستكون مواجهة الإياب في الـ26 منه على الملعب المركزي بدوشنبه، مهمتين لتأكيد الصدارة الخضراء، فالصقور يملكون 6 نقاط من انتصارين على باكستان 4/صفر في الجولة الأولى في الأحساء، وعلى الأردن في عمان 2/صفر لحساب الجولة الثانية. والرائع أن الأخضر سجل 6 أهداف، ولم يستقبل أي هدف.
بدوره، يحل المنتخب الطاجيكي وصيفا للأخضر برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل مع الأردن 1/1 في طاجكستان، وكسب باكستان 1/6 خارج قواعده. ويعد المنتخب الطاجيكي متطورا بشكل لافت، إذ قدم مستويات رائعة في الجولتين السابقتين، وكذلك خلال مشاركته في كأس آسيا الأخيرة، وكان الحصان الأسود، وبلغ ربع النهائي على حساب منتخبات قوية في مجموعته، منها الصين ولبنان، وتجاوز الإمارات في ثمن النهائي بركلات الترجيح، قبل أن يغادر على يد المنتخب الأردني، وصيف البطولة القارية.
متابعة مانشيني
الأمر المفرح أن مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، منذ عودة المنافسات المحلية تابع جل مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، في سابقة لم تكن تظهر قبل البطولة القارية، حيث كان يعتمد على تقارير مساعديه الذين كانوا يوجدون في ملاعب الدوري. كما أنه تابع مباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.
عودة العويس
منحت عودة حارس المرمى محمد العويس للركض مجددا، بعد الإصابة التي لحقت به قبل كأس آسيا، الجماهير السعودية الثقة في أمان المرمى السعودي، خصوصا في ظل تألقه الواضح خلال مشاركته مع ناديه الهلال في دوري أبطال آسيا.
توهج سالم
استعاد قائد الصقور وأفضل لاعب آسيوي، سالم الدوسري، توهجه بعد اختفائه في كأس آسيا، وقدم مع الزعيم مستويات مبهرة خلال الجولات الماضية للدوري ومنافسات دوري أبطال آسيا، وكان علامة فارقة في صفوف فريقه، مما أسعد الجماهير السعودية.
حساسية الهجوم
الجميل أيضا أن ثلاثي الهجوم: صالح الشهري وفراس البريكان وطلال حاجي، الغائبين عن التسجيل منذ فترة، استعادوا حساسيتهم الهجومية، ونجحوا في زيارة الشباك مع أنديتهم ((الهلال والأهلي والاتحاد))، مما يعيد الثقة لدى الوسط الرياضي في أن الهجوم السعودي متعاف، وما زال يملك اللاعبين الهدافين، بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب في الوسط يملكون الحس التهديفي.
تألق المدافعين
يعتبر تألق الثلاثي: علي البليهي وسعود عبدالحميد وعلي لاجامي مع أنديتهم مبشرا بأن الدفاع السعودي يمر بمرحلة جيدة، لكن تظل معضلة الظهير الأيسر هي المشكلة التي ستواجه مانشيني في الخط الدفاعي.
خيارات منطقية
على صعيد خط الوسط، يوجد أكثر من اسم مميز حظيوا بثقة مدربيهم في الأندية، ومنذ العودة من كأس آسيا شاركوا بصفة شبه دائمة مثل فيصل الغامدي مع الاتحاد، ومحمد كنو مع الهلال، وعبدالله الخيبري مع النصر، ومختار علي مع الفتح، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الآخرين.
- الأخضر يتصدر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط
- الصقور يواجهون طاجيكستان وصيف المجموعة مرتين
- مانشيني تفرغ بعد الآسيوية لمتابعة مباريات الدوري
- عودة العويس للملاعب تعيد الثقة في الحراسة الخضراء
- سالم الدوسري استعاد توهجه بعد غيابه في كأس آسيا
- الدفاع السعودي مطمئن وتكمن المشكلة في الظهير الأيسر
- نجوم الوسط شاركوا بشكل مكثف مع أنديتهم خلال الفترة الأخيرة
- ثلاثي الهجوم نجح في استعادة حساسية التهديف
مباراتا الأخضر في مارس حسب توقيت المملكة
21 مارس
السعودية × طاجيكستان
التوقيت
22:00
الملعب
الأول بارك
26 مارس
طاجيكستان × السعودية
التوقيت
18:00
الملعب
الملعب المركزي بدوشنبه

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