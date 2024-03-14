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ضبط عمالة تمارس الغش بتعبئة التمور الرديئة في عبوات جديدة بأسماء فاخرة

3/14/2024 11:20:47 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة عربية مخالفة تمتهن تخزين التمور الرديئة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تعبئتها وتغليفها في عبوات جديدة تحمل مسميات فاخرة، ووضع تواريخ صلاحية جديدة عليها.
ونفذت "التجارة" بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء ومساندة قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض كميناً محكماً من الساعة 12 وحتى 3 فجر اليوم الخميس للمقر الواقع داخل شقة سكنية بحي غبيرا جنوب الرياض.
كما أحالت 7 أفراد من العمالة المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.
واشتملت المضبوطات على 400 كيلو تمور رديئة جاهزة للتعبئة، و3 آلاف عبوة بلاستيكية فارغة أعدت للتعبئة والتغليف، و5 آلاف كرتون فارغ جاهز للتعبئة، و100 ألف ملصق "استيكر" يحمل أسماء أصناف متعددة من التمور وتاريخ صلاحية مزور.
ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يتم فرض عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، والإبعاد للعمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل في المملكة.

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