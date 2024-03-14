ضبط عمالة تمارس الغش بتعبئة التمور الرديئة في عبوات جديدة بأسماء فاخرة

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة عربية مخالفة تمتهن تخزين التمور الرديئة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تعبئتها وتغليفها في عبوات جديدة تحمل مسميات فاخرة، ووضع تواريخ صلاحية جديدة عليها.
ونفذت "التجارة" بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء ومساندة قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض كميناً محكماً من الساعة 12 وحتى 3 فجر اليوم الخميس للمقر الواقع داخل شقة سكنية بحي غبيرا جنوب الرياض.
كما أحالت 7 أفراد من العمالة المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.
واشتملت المضبوطات على 400 كيلو تمور رديئة جاهزة للتعبئة، و3 آلاف عبوة بلاستيكية فارغة أعدت للتعبئة والتغليف، و5 آلاف كرتون فارغ جاهز للتعبئة، و100 ألف ملصق "استيكر" يحمل أسماء أصناف متعددة من التمور وتاريخ صلاحية مزور.
ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يتم فرض عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، والإبعاد للعمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل في المملكة.
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