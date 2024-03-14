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مجلس شؤون الجامعات يعتمد سياسة التدريب التعاوني

3/14/2024 11:20:47 PM
(MENAFN- Al Watan) لتحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، اعتمد مجلس شؤون الجامعات سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي، حيث صدر قرار مجلس شؤون الجامعات باعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي التي تهدف إلى تنظيم عملية التدريب التعاوني للطلبة الخريجين بما يحقق كفاءة وجودة العملية التدريبية، ويعزز العلاقة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل للمساهمة في تحسين مخرجات التعليم وتأهيل الطلبة الخريجين للانخراط في سوق العمل.
سياسة التدريب التعاوني
وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام البسام بأن اعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي تم بالمواءمة والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي ومؤسسات التعليم العالي من أجل تأهيل الطلبة لسوق العمل وزيادة فرصهم الوظيفية وإكسابهم المهارات اللازمة قبل التخرج من مؤسساتهم التعليمية.
مخرجات مبادرة التدريب
وبين الدكتور البسام بأن سياسة التدريب التعاوني كانت ضمن مخرجات مبادرة التدريب الإلزامي لمدة ستة أشهر. إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى بناء استراتيجية موحدة للتدريب التعاوني وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتستهدف طلبة المؤسسات التعليمية الجامعية والكليات الحكومية والأهلية.

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