إيطاليا تستضيف أول اجتماع وزاري صناعي في ظل رئاستها لمجموعة السبع

MENAFN - Al-Borsa News) تستضيف إيطاليا الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة السبع الذي يجري في ظل رئاستها، حول القضايا الصناعية، والذي يعقد اليوم الخميس في فيرونا ـ مقاطعة فينيتو ـ شمال البلاد، برئاسة وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية – في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) – إنه في عصر التغيرات التكنولوجية والجيوسياسية الكبيرة، ستركز صناعة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على القضايا الأكثر تحديًا بالنسبة للشركات، وستتم دعوتها لمواجهة التحول المزدوج الأخضر والرقمي والفوز به.

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وأضاف البيان، أنه سيتم دعوة الشركاء الصناعيين في مجموعة السبع إلى التفكير بالحاجة لتقارب السياسات الصناعية في هذه المرحلة الدقيقة من للأجندة الدولية، مبيناً أنه ليس من قبيل الصدفة أن إيطاليا، بتقاليدها الصناعية القوية، هي التي اقترحت استعادة اجتماع وزراء الصناعة بعد انقطاع دام 7 سنوات.

وذكر البيان، أنه بالإضافة إلى الوزير أورسو، سيحضر اجتماع فيرونا كل من وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، ونائب المستشار ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، روبرت هابيك، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، تاكو إيشي ومواطنه جونجي هاسيجاوا، ونائب وزير الشؤون الداخلية والاتصالات، ميشيل دونيلان.

كما سيشارك في اجتماع فيرونا، وزيرة الدولة البريطانية للعلوم والابتكار والتكنولوجيا مارينا فيراري، ووزيرة الدولة للشؤون الرقمية في فرنسا زوي بيرد، والمستشار الأول لشؤون الذكاء الاصطناعي وتطوير الوظائف في وزارة التجارة الأمريكية، مارجريت فيستاجر، فضلا عن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

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