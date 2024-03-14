إيطاليا تستضيف أول اجتماع وزاري صناعي في ظل رئاستها لمجموعة السبع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستضيف إيطاليا الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة السبع الذي يجري في ظل رئاستها، حول القضايا الصناعية، والذي يعقد اليوم الخميس في فيرونا ـ مقاطعة فينيتو ـ شمال البلاد، برئاسة وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو.
وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية – في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) – إنه في عصر التغيرات التكنولوجية والجيوسياسية الكبيرة، ستركز صناعة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على القضايا الأكثر تحديًا بالنسبة للشركات، وستتم دعوتها لمواجهة التحول المزدوج الأخضر والرقمي والفوز به.
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وأضاف البيان، أنه سيتم دعوة الشركاء الصناعيين في مجموعة السبع إلى التفكير بالحاجة لتقارب السياسات الصناعية في هذه المرحلة الدقيقة من للأجندة الدولية، مبيناً أنه ليس من قبيل الصدفة أن إيطاليا، بتقاليدها الصناعية القوية، هي التي اقترحت استعادة اجتماع وزراء الصناعة بعد انقطاع دام 7 سنوات.
وذكر البيان، أنه بالإضافة إلى الوزير أورسو، سيحضر اجتماع فيرونا كل من وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، ونائب المستشار ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، روبرت هابيك، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، تاكو إيشي ومواطنه جونجي هاسيجاوا، ونائب وزير الشؤون الداخلية والاتصالات، ميشيل دونيلان.
كما سيشارك في اجتماع فيرونا، وزيرة الدولة البريطانية للعلوم والابتكار والتكنولوجيا مارينا فيراري، ووزيرة الدولة للشؤون الرقمية في فرنسا زوي بيرد، والمستشار الأول لشؤون الذكاء الاصطناعي وتطوير الوظائف في وزارة التجارة الأمريكية، مارجريت فيستاجر، فضلا عن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980167
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