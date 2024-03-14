مسح: بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رجح اقتصاديون خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، على الرغم من أن 40% من المشاركين في الاستطلاع توقعوا خفضًا في وقت مبكر عن ذلك.
وأظهرت نتائج مسح أجرته“رويترز” خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس، ونشرته الخميس، توقع جميع الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستطلاع -باستثناء ثلاثة منهم-، خفضًا واحدًا على الأقل لسعر الفائدة من أعلى مستوى له منذ 16 عامًا )5.25%( بحلول نهاية سبتمبر.
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وبحسب المسح الذي تضمن آراء 68 خبيرًا اقتصاديًا، لم يتوقع أيًا منهم حدوث تغيير في السياسة النقدية خلال اجتماع 21 مارس، فيما لم يرجح أحدهم أي رفع لتكاليف الاقتراض بعد 14 زيادة من ديسمبر 2021 إلى أغسطس 2023.
وأظهر المسح، أن سعر الفائدة البنكية سيصل إلى 4.75% بحلول نهاية سبتمبر، وينهي عام 2024 عند 4.50%، ثم سينخفض لينهي عام 2025 عند 3.25%، مع نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.3% في عام 2024، و1.2% في عام 2025.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980166
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