مسح: بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) رجح اقتصاديون خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، على الرغم من أن 40% من المشاركين في الاستطلاع توقعوا خفضًا في وقت مبكر عن ذلك.

وأظهرت نتائج مسح أجرته“رويترز” خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس، ونشرته الخميس، توقع جميع الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستطلاع -باستثناء ثلاثة منهم-، خفضًا واحدًا على الأقل لسعر الفائدة من أعلى مستوى له منذ 16 عامًا )5.25%( بحلول نهاية سبتمبر.

موضوعاتانقطاع واسع للإنترنت بعشرات البلدان في إفريقيا محادثات بين بريطانيا وتركيا بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة 30 مليون يورو من السويد لدعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية

وبحسب المسح الذي تضمن آراء 68 خبيرًا اقتصاديًا، لم يتوقع أيًا منهم حدوث تغيير في السياسة النقدية خلال اجتماع 21 مارس، فيما لم يرجح أحدهم أي رفع لتكاليف الاقتراض بعد 14 زيادة من ديسمبر 2021 إلى أغسطس 2023.

وأظهر المسح، أن سعر الفائدة البنكية سيصل إلى 4.75% بحلول نهاية سبتمبر، وينهي عام 2024 عند 4.50%، ثم سينخفض لينهي عام 2025 عند 3.25%، مع نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.3% في عام 2024، و1.2% في عام 2025.

المصدر: