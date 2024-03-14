تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية مع ارتفاع عوائد السندات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد السندات العشرية في منطقة اليورو، مع تقييم الأسواق الموعد المحتمل لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.
وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% عند 506.4 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين (-1.5%) والبنوك (-0.65%) والتكنولوجيا (-0.5%).
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وفي حين ارتفع مؤشر“كاك” الفرنسي عند مستوى قياسي بلغ 8161 نقطة (+0.3%)، هبطت قيمة“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.35% عند 7743 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 17942 نقطة.
وانخفض سهم“هاباج لويد” (HLAG) بنسبة 15.4% بعدما أعلنت الشركة الألمانية المتخصصة في الشحن البحري تراجع صافي أرباح عام 2023 بنسبة 83% إلى 3 مليارات يورو (3.28 مليار دولار) على أساس سنوي.
وقال“فيليب لين” كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي لشبكة“سي إن بي سي”، إنه يتعين على البنك أن يأخذ وقته لبدء خفض أسعار الفائدة، وستكون لديه صورة أوضح للضغوط التضخمية في يونيو، وخاصة بيانات الأجور.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980165
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