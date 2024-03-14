تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية مع ارتفاع عوائد السندات

MENAFN - Al-Borsa News) غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد السندات العشرية في منطقة اليورو، مع تقييم الأسواق الموعد المحتمل لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% عند 506.4 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين (-1.5%) والبنوك (-0.65%) والتكنولوجيا (-0.5%).

موضوعاتانقطاع واسع للإنترنت بعشرات البلدان في إفريقيا محادثات بين بريطانيا وتركيا بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة 30 مليون يورو من السويد لدعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية

وفي حين ارتفع مؤشر“كاك” الفرنسي عند مستوى قياسي بلغ 8161 نقطة (+0.3%)، هبطت قيمة“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.35% عند 7743 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 17942 نقطة.

وانخفض سهم“هاباج لويد” (HLAG) بنسبة 15.4% بعدما أعلنت الشركة الألمانية المتخصصة في الشحن البحري تراجع صافي أرباح عام 2023 بنسبة 83% إلى 3 مليارات يورو (3.28 مليار دولار) على أساس سنوي.

وقال“فيليب لين” كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي لشبكة“سي إن بي سي”، إنه يتعين على البنك أن يأخذ وقته لبدء خفض أسعار الفائدة، وستكون لديه صورة أوضح للضغوط التضخمية في يونيو، وخاصة بيانات الأجور.

المصدر: