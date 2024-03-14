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انخفاض أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار

3/14/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات أظهرت تسارع وتيرة تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال فبراير متجاوزة التوقعات، مع مرونة سوق العمل الأمريكي.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.6% أو 13.3 دولار عند 2167.5 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2157 دولارًا خلال الجلسة.

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بينما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.55% عند 103.36 نقطة.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفاع تضخم أسعار المنتجين بنسبة 1.6% على أساس سنوي في فبراير، بعد زيادته 1% في قراءة يناير، ليسجل أعلى وتيرة للزيادة منذ سبتمبر 2023، والتي بلغت 1.8%.

وأظهرت بيانات أمريكية منفصلة، تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألف طلب إلى 209 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من مارس، ويقارن ذلك مع توقعات ارتفاعها إلى 218 ألف طلب.

المصدر:

MENAFN14032024000202011048ID1107980164

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