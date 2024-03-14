انخفاض أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات أظهرت تسارع وتيرة تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال فبراير متجاوزة التوقعات، مع مرونة سوق العمل الأمريكي.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.6% أو 13.3 دولار عند 2167.5 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2157 دولارًا خلال الجلسة.
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بينما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.55% عند 103.36 نقطة.
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفاع تضخم أسعار المنتجين بنسبة 1.6% على أساس سنوي في فبراير، بعد زيادته 1% في قراءة يناير، ليسجل أعلى وتيرة للزيادة منذ سبتمبر 2023، والتي بلغت 1.8%.
وأظهرت بيانات أمريكية منفصلة، تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألف طلب إلى 209 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من مارس، ويقارن ذلك مع توقعات ارتفاعها إلى 218 ألف طلب.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980164
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