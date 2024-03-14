سهم مايكروسوفت يتجه لإغلاق قياسي عقب إعلان أداة ذكاء اصطناعي لمواجهة القرصنة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم“مايكروسوفت” خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من إعلان شركة التكنولوجيا الأمريكية موعد إطلاق أداة ذكاء اصطناعي لمساعدة الشركات في مواجهة هجمات الأمن السيبراني.
وزادت قيمة سهم مطورة“ويندوز” بنسبة 2.8% إلى 426.77 دولار، ليحقق السهم أفضل أداء خلال الجلسة في مؤشر“داو جونز” الصناعي و”ناسداك 100′′.
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وإذا استمرت المكاسب، يتجه سهم الشركة الداعمة لمطورة“شات جي بي تي” لتحقيق إغلاقه القياسي الثامن هذا العام، حين يتجاوز مستواه القياسي السابق والمسجل في جلسة التاسع من فبراير (420.55 دولار).
يأتي ذلك عقب إعلان“مايكروسوفت” إطلاق أداة“كوبايلوت فور سيكيوريتي” والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في الأول من أبريل، لمساعدة فرق الشركات ذات الأحجام المختلفة على مكافحة هجمات الأمن السيبراني بسرعة.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980163
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