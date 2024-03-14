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سهم مايكروسوفت يتجه لإغلاق قياسي عقب إعلان أداة ذكاء اصطناعي لمواجهة القرصنة

3/14/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“مايكروسوفت” خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من إعلان شركة التكنولوجيا الأمريكية موعد إطلاق أداة ذكاء اصطناعي لمساعدة الشركات في مواجهة هجمات الأمن السيبراني.

وزادت قيمة سهم مطورة“ويندوز” بنسبة 2.8% إلى 426.77 دولار، ليحقق السهم أفضل أداء خلال الجلسة في مؤشر“داو جونز” الصناعي و”ناسداك 100′′.

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وإذا استمرت المكاسب، يتجه سهم الشركة الداعمة لمطورة“شات جي بي تي” لتحقيق إغلاقه القياسي الثامن هذا العام، حين يتجاوز مستواه القياسي السابق والمسجل في جلسة التاسع من فبراير (420.55 دولار).

يأتي ذلك عقب إعلان“مايكروسوفت” إطلاق أداة“كوبايلوت فور سيكيوريتي” والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في الأول من أبريل، لمساعدة فرق الشركات ذات الأحجام المختلفة على مكافحة هجمات الأمن السيبراني بسرعة.

المصدر:

MENAFN14032024000202011048ID1107980163

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