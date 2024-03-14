النفط يحقق أعلى تسوية في أكثر من 4 أشهر .. وبرنت يتجاوز 85 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام، وخفضت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج“أوبك”، تزامنًا مع تقييم أثر الهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 1.65% بما يعادل 1.39 دولار عند 85.42 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 27 أكتوبر الماضي (86.32 دولار).
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فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.95% أو 1.54 دولار إلى 81.26 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ جلسة 27 أكتوبر 2023 (82.36 دولار).
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إنها تتوقع أن يصل النمو العالمي في الطلب على النفط إلى 1.7 مليون برميل يوميًا، في الربع الأول، مدعومًا بتحسن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة، وزيادة استهلاك السفن للوقود بسبب تجنب البحر الأحمر.
وأظهر التقرير الشهري للوكالة مراجعة هبوطية لتوقعات نمو المعروض العالمي من النفط في عام 2024 إلى 102.9 مليون برميل يوميًا من 103.8 مليون برميل يوميًا، مع الأخذ في الاعتبار تمديد“أوبك+” خفض الإنتاج الطوعي في الربع الثاني، وخفض التوقعات بشأن نمو الإمدادات من خارج“أوبك”.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980162
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