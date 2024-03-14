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النفط يحقق أعلى تسوية في أكثر من 4 أشهر .. وبرنت يتجاوز 85 دولارًا

3/14/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام، وخفضت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج“أوبك”، تزامنًا مع تقييم أثر الهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 1.65% بما يعادل 1.39 دولار عند 85.42 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 27 أكتوبر الماضي (86.32 دولار).

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فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.95% أو 1.54 دولار إلى 81.26 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ جلسة 27 أكتوبر 2023 (82.36 دولار).

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إنها تتوقع أن يصل النمو العالمي في الطلب على النفط إلى 1.7 مليون برميل يوميًا، في الربع الأول، مدعومًا بتحسن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة، وزيادة استهلاك السفن للوقود بسبب تجنب البحر الأحمر.

وأظهر التقرير الشهري للوكالة مراجعة هبوطية لتوقعات نمو المعروض العالمي من النفط في عام 2024 إلى 102.9 مليون برميل يوميًا من 103.8 مليون برميل يوميًا، مع الأخذ في الاعتبار تمديد“أوبك+” خفض الإنتاج الطوعي في الربع الثاني، وخفض التوقعات بشأن نمو الإمدادات من خارج“أوبك”.

المصدر:

MENAFN14032024000202011048ID1107980162

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