ارتفاع بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانقطاع واسع للإنترنت بعشرات البلدان في إفريقيا محادثات بين بريطانيا وتركيا بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة 30 مليون يورو من السويد لدعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، نموا بنسبة 0.64%، ليستقر بذلك عند 12.968.77 نقطة.

من جانبه، حقق مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0.64% إلى 1.055.7 نقطة.

من جهته، شهد“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0.13% إلى 1.103.91 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي، ربحا بنسبة 0.58% إلى 12.000,93 نقطة، وبنسبة 0.53% إلى 10.867.47 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 148.18 مليون درهم، تحققت بالأساس، على مستوى السوق المركزي (الأسهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 668.66 مليار درهم.