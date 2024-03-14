Friday, 15 March 2024 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

3/14/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة انقطاع واسع للإنترنت بعشرات البلدان في إفريقيا محادثات بين بريطانيا وتركيا بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة 30 مليون يورو من السويد لدعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، نموا بنسبة 0.64%، ليستقر بذلك عند 12.968.77 نقطة.

من جانبه، حقق مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0.64% إلى 1.055.7 نقطة.

من جهته، شهد“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0.13% إلى 1.103.91 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي، ربحا بنسبة 0.58% إلى 12.000,93 نقطة، وبنسبة 0.53% إلى 10.867.47 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 148.18 مليون درهم، تحققت بالأساس، على مستوى السوق المركزي (الأسهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 668.66 مليار درهم.

MENAFN14032024000202011048ID1107980161

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث