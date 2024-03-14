ارتفاع بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

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أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع.
وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، نموا بنسبة 0.64%، ليستقر بذلك عند 12.968.77 نقطة.
من جانبه، حقق مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0.64% إلى 1.055.7 نقطة.
من جهته، شهد“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0.13% إلى 1.103.91 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي، ربحا بنسبة 0.58% إلى 12.000,93 نقطة، وبنسبة 0.53% إلى 10.867.47 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 148.18 مليون درهم، تحققت بالأساس، على مستوى السوق المركزي (الأسهم).
أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 668.66 مليار درهم.
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