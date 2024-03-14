45 مليون دولار قيمة اتفاقية بين موريتانيا والبنك الدولي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع وزير الاقتصاد الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، وكريستينا إزابل باناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في نواكشوط، اتفاقية لتمويل مشروع دعم تنمية حوض نهر السنغال وقدرته على الصمود.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية – في بيان صحفي، اليوم الخميس – أن الاتفاقية التي تبلغ 45 مليون دولار أمريكي تهدف إلى تحسين الوصول إلى البنى التحتية والخدمات المتكاملة والقادرة على الصمود في وجه التغير المناخي والشاملة للتجمعات الحدودية المستهدفة في منطقة حوض نهر السنغال.
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