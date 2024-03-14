انخفاض فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأدنى مستوى في 5 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، للأسبوع الثاني على التوالي، لتسجل أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من فبراير (6.64%)، وتنخفض دون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.88%.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس إلى 6.74% من 6.88% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.60% قبل عام.

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وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك” الخميس:“على الرغم من الانخفاض الأخير، لا تزال أسعار الفائدة على الرهن العقاري مرتفعة حيث تواجه السوق ضغوط استمرار التضخم”.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري، ارتفاع مؤشر طلبات الرهن العقاري بنسبة 7.1% للأسبوع المنتهي في 8 مارس، مقارنة بزيادة قدرها 9.7% في الأسبوع السابق.

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