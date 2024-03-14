انخفاض فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأدنى مستوى في 5 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، للأسبوع الثاني على التوالي، لتسجل أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من فبراير (6.64%)، وتنخفض دون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.88%.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس إلى 6.74% من 6.88% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.60% قبل عام.
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وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك” الخميس:“على الرغم من الانخفاض الأخير، لا تزال أسعار الفائدة على الرهن العقاري مرتفعة حيث تواجه السوق ضغوط استمرار التضخم”.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري، ارتفاع مؤشر طلبات الرهن العقاري بنسبة 7.1% للأسبوع المنتهي في 8 مارس، مقارنة بزيادة قدرها 9.7% في الأسبوع السابق.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980159
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