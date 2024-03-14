ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسارعت أسعار الجملة أو مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير.
وقفز مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف خطوط الأنابيب للسلع الخام والوسيطة والمصنعة، بنسبة 0.6% خلال شهر فبراير، وكان ذلك أعلى من توقعات داو جونز البالغة 0.3% ويأتي بعد زيادة بنسبة 0.3% في يناير.
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وباستثناء الغذاء والطاقة، تسارع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3% مقارنة بتقديرات الزيادة بنسبة 0.2%.
وكان التضخم في أمريكا قد ارتفع مرة أخرى في فبراير، مما أبقى الفيدرالي الأمريكي في طريقه للانتظار حتى الصيف على الأقل قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980158
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