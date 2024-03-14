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ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في فبراير

3/14/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تسارعت أسعار الجملة أو مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير.

وقفز مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف خطوط الأنابيب للسلع الخام والوسيطة والمصنعة، بنسبة 0.6% خلال شهر فبراير، وكان ذلك أعلى من توقعات داو جونز البالغة 0.3% ويأتي بعد زيادة بنسبة 0.3% في يناير.

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وباستثناء الغذاء والطاقة، تسارع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3% مقارنة بتقديرات الزيادة بنسبة 0.2%.

وكان التضخم في أمريكا قد ارتفع مرة أخرى في فبراير، مما أبقى الفيدرالي الأمريكي في طريقه للانتظار حتى الصيف على الأقل قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

المصدر:

MENAFN14032024000202011048ID1107980158

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