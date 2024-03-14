فيتش: الجنيه سيظل مُستقرًا على نطاق واسع فى 2024

توقعت وكالة التصنيف الائتمانى“فيتش ريتينج” أن يظل الجنيه المصرى مستقرًا على نطاق واسع خلال المتبقى من 2024.

وقالت إن السيولة بالعملة الأجنبية فى القطاع المصرى ستتحسن نتيجة صفقة رأس الحكم وخفض الجنيه بنحو 40% والإعلان عن برنامج أكبر مع صندوق النقد الدولى.

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لكنها توقعت أن تتعرض القواعد الرأسمالية للبنوك المصرية إلى ضغوط.

ورجحت أن يكون تأثير تلك التطورات محايدا على البنوك المصرية ذات التصنيف الائتمانى المرتبط بالتصنيف السيادى للبلاد عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أضافت أن مصر ستحصل على تدفقات كبير من النقد الأجنبى من خلال صفقة رأس الحكمة وتعهدات صندوق النقد الدولى وشركاء التنمية الآخرين.

وتوقعت أن يكون مستوى صافى الالتزامات الأجنبية على البنوك البالغ 17.6 مليار دولار قد وصل إلى ذروته وأن يشهد تراجعا ملحوظا الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنه إذا نجحت التطورات الأخيرة فى زيادة الثقة وإزالة مخاوف حدوث تخفيضات أكبر للجنيه، فإن تحويلات المصريين بالخارج التى تراجعت 30% العام الماضى سترتفع بشكل ملحوظ بما يدعم السيولة الأجنبية فى البنوك.

وذكرت أن تحسنًا مستدامًا فى ثقة المستثمرين قد يحدث إذا ما أظهرت السلطات التزامًا بالإصلاحات الهيكلية وبينها الانتقال الدائم نحو سعر صرف مرن، وهو ما سيكون ضروريًا لاستثمارات المحافظ المالية والتى مازالت مستوياتها مرتفعة مع تسجيلها 12.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023.

وتوقعت أن تتزايد استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية مع تقدم الحكومة فى الإصلاحات الهيكلية، وهو ما سيدعم أيضًا تضييق عجز صافى الأصول الأجنبية، خاصة مع وجود ارتباط بين استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية وصافى الأصول الأجنبية للبنوك.

وقالت إن تحسن السيولة بالعملة الأجنبية يدعم نمو الإقراض فى البنوك وأداء الائتمان بصفة عامة، فى ظل أن الشركات كانت تعانى بالفعل من ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص السيولة منذ 2022.

وأشارت إلى أن المخاطر بشأن جودة الأصول فى البنوك مُحتواة إلى حد كبير مع انخفاض حصة القروض بالعملة الأجنبية.

وتوقعت أن يدعم ارتفاع فائدة أذون وسندات الخزانة بعد زيادة الفائدة 6% أرباح البنوك المصرية والقدرة على توليد رأس المال.

لكنه ذكر أن القواعد الرأسمالية للبنوك تبقى حساسة تجاه خفض الجنيه، خاصة الشريحة الأولى من رأس المال، والتى تراجعت نحو 1.4% حينما تم تخفيض الجنيه 40% فى 2022.

وقدرت أن كل 10% خفض فى الجنيه يؤدى لتراجع كفاية رأس المال نحو 0.3% فى البنوك التى تقيمها“فيتش”.

وقالت إنه بناء على ذلك فإن كافية رأس المال للبنوك الخاصة تراجعت بعد التعويم لكنها مازالت تحتفظ بمستويات أعلى بشكل مقبول من الحدود الرقابية الدُنيا.

وأشارت إلى أن بنكى مصر والأهلى حققا تحسنا ملحوظا فى مستوى ربحيتهما خلال أول 9 أشهر من 2023 ما يمكنهما من تدعيم قواعدهما الرأسمالية، التى تضررت عقب خفض الجنيه، لكن ستظل أعلى من الحدود الرقابية.