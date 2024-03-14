روسيا تعتزم خفض معدل تكرير النفط خلال العام الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) قال نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، اليوم الخميس إن بلاده قد تقلل من عمليات تكرير النفط خلال العام الجاري في ظل رغبتها زيادة الصادرات على حسب هذه الكميات.

وأضاف سوروكين -في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء“تاس” الروسية اليوم- أن“الوضع مستقر لكن تقطير النفط الخام سوف ينخفض”، موضحاً في الوقت نفسه أن“هذه هي الحقيقة لكن لا شيء حاسم لأن ذلك يعني أن صادرات النفط ستكون أعلى”.

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وأشارت الوكالة الروسية إلى أن هذه التصريحات جاءت رداً من جانب سوروكين على سؤال صحفي بشأن إمكانية تأثير المسيرات الأوكرانية على عملية تكرير النفط في روسيا.

وكانت روسيا قد خفضت من معدل تكرير النفط بنسبة 7% مع مطلع العام الجاري.

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