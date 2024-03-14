روسيا تعتزم خفض معدل تكرير النفط خلال العام الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، اليوم الخميس إن بلاده قد تقلل من عمليات تكرير النفط خلال العام الجاري في ظل رغبتها زيادة الصادرات على حسب هذه الكميات.
وأضاف سوروكين -في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء“تاس” الروسية اليوم- أن“الوضع مستقر لكن تقطير النفط الخام سوف ينخفض”، موضحاً في الوقت نفسه أن“هذه هي الحقيقة لكن لا شيء حاسم لأن ذلك يعني أن صادرات النفط ستكون أعلى”.
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وأشارت الوكالة الروسية إلى أن هذه التصريحات جاءت رداً من جانب سوروكين على سؤال صحفي بشأن إمكانية تأثير المسيرات الأوكرانية على عملية تكرير النفط في روسيا.
وكانت روسيا قد خفضت من معدل تكرير النفط بنسبة 7% مع مطلع العام الجاري.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980155
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