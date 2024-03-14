عقود الغاز الأمريكية تتحول للارتفاع عقب صدور بيانات المخزونات

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للارتفاع خلال تعاملات الخميس، مع تقييم تراجع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس، بأكثر من توقعات انخفاضها بنحو 3 مليارات قدم مكعبة.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أبريل بنسبة 2.9%، قبل أن تُقلص مكاسبها عند 1.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (+2%)، بعد تراجع سابق إلى 1.643 دولار.

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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 9 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.325 تريليون قدم مكعبة.

ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، انخفض إنتاج الغاز إلى متوسط قدره 100.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في مارس، من 104.1 مليار قدم مكعبة يوميًا في فبراير، ومقارنة بمستوى ديسمبر القياسي (105.5 مليار قدم مكعبة يوميًا).

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