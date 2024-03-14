عقود الغاز الأمريكية تتحول للارتفاع عقب صدور بيانات المخزونات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للارتفاع خلال تعاملات الخميس، مع تقييم تراجع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس، بأكثر من توقعات انخفاضها بنحو 3 مليارات قدم مكعبة.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أبريل بنسبة 2.9%، قبل أن تُقلص مكاسبها عند 1.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (+2%)، بعد تراجع سابق إلى 1.643 دولار.
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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 9 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.325 تريليون قدم مكعبة.
ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، انخفض إنتاج الغاز إلى متوسط قدره 100.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في مارس، من 104.1 مليار قدم مكعبة يوميًا في فبراير، ومقارنة بمستوى ديسمبر القياسي (105.5 مليار قدم مكعبة يوميًا).
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980154
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