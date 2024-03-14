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أدوبي تعلن إيرادات قياسية لكن السهم يتراجع 10% مع توقعات ضعيفة

3/14/2024 11:20:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“أدوبي”، نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2024، وبرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 25 مليار دولار، ورغم تحقيق إيرادات قياسية بدعم من الذكاء الاصطناعي إلا أن السهم تراجع مع توقعات أداء ضعيفة.

وبحسب بيان نتائج الأعمال، تراجع صافي الدخل إلى 620 مليون دولار في الربع المالي الأول، مقارنة بـ1.25 مليار دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي.

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وبلغت الأرباح المعدلة 4.48 دولار للسهم، مقارنة بربحية متوقعة قدرها 4.38 دولار للسهم، وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الذي انتهى في الأول من مارس إلى 5.18 مليار دولار، وهو ما تجاوز التوقعات البالغة 5.14 مليار دولار.

وبالنسبة للربع المالي الثاني، تتوقع الشركة أرباحًا تتراوح بين 4.35 دولار و4.40 دولار للسهم مع إيرادات تتراوح بين 5.25 مليار دولار و5.30 مليار دولار، فيما توقع المحللون أرباحًا قدرها 4.38 دولار للسهم وإيرادات 5.31 مليارات دولار.

وتراجع السهم الذي يتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“ADBE” بنسبة 10.7%، بعدما أنهى تداولات الخميس منخفضًا 0.55% عند 570.45 دولار.

المصدر:

MENAFN14032024000202011048ID1107980153

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