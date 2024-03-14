أدوبي تعلن إيرادات قياسية لكن السهم يتراجع 10% مع توقعات ضعيفة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“أدوبي”، نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2024، وبرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 25 مليار دولار، ورغم تحقيق إيرادات قياسية بدعم من الذكاء الاصطناعي إلا أن السهم تراجع مع توقعات أداء ضعيفة.
وبحسب بيان نتائج الأعمال، تراجع صافي الدخل إلى 620 مليون دولار في الربع المالي الأول، مقارنة بـ1.25 مليار دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي.
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وبلغت الأرباح المعدلة 4.48 دولار للسهم، مقارنة بربحية متوقعة قدرها 4.38 دولار للسهم، وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الذي انتهى في الأول من مارس إلى 5.18 مليار دولار، وهو ما تجاوز التوقعات البالغة 5.14 مليار دولار.
وبالنسبة للربع المالي الثاني، تتوقع الشركة أرباحًا تتراوح بين 4.35 دولار و4.40 دولار للسهم مع إيرادات تتراوح بين 5.25 مليار دولار و5.30 مليار دولار، فيما توقع المحللون أرباحًا قدرها 4.38 دولار للسهم وإيرادات 5.31 مليارات دولار.
وتراجع السهم الذي يتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“ADBE” بنسبة 10.7%، بعدما أنهى تداولات الخميس منخفضًا 0.55% عند 570.45 دولار.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980153
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