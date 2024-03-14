30 مليون يورو من السويد لدعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت السفارة السويدية في براغ، انضمام ستوكهولم رسميًا إلى المبادرة التشيكية لتزويد أوكرانيا بذخائر المدفعية التي تحتاج إليها، بمبلغ 30 مليون يورو (حوالي 755 مليون كرونة تشيكية).
ووصفت السفارة – في منشور لها على موقعها عبر موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك”، اليوم الخميس – هذا الانضمام بأنه“عمل عظيم”، موضحة أن السويد أعلنت مؤخرًا عن أكبر حزمة دعم لأوكرانيا حتى الآن وتبلغ قيمة الحزمة الكلية 7.115 مليار كرونة سويدية (حوالي 683 مليون دولار)”.
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وأشارت السفارة إلى أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية السويدية لأوكرانيا ترتفع بذلك إلى 30 مليار كرونة سويدية (2.9 مليار دولار).
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980152
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