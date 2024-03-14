30 مليون يورو من السويد لدعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت السفارة السويدية في براغ، انضمام ستوكهولم رسميًا إلى المبادرة التشيكية لتزويد أوكرانيا بذخائر المدفعية التي تحتاج إليها، بمبلغ 30 مليون يورو (حوالي 755 مليون كرونة تشيكية).

ووصفت السفارة – في منشور لها على موقعها عبر موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك”، اليوم الخميس – هذا الانضمام بأنه“عمل عظيم”، موضحة أن السويد أعلنت مؤخرًا عن أكبر حزمة دعم لأوكرانيا حتى الآن وتبلغ قيمة الحزمة الكلية 7.115 مليار كرونة سويدية (حوالي 683 مليون دولار)”.

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وأشارت السفارة إلى أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية السويدية لأوكرانيا ترتفع بذلك إلى 30 مليار كرونة سويدية (2.9 مليار دولار).

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