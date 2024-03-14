محادثات بين بريطانيا وتركيا بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانقطاع واسع للإنترنت بعشرات البلدان في إفريقيا 30 مليون يورو من السويد لدعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية أدوبي تعلن إيرادات قياسية لكن السهم يتراجع 10% مع توقعات ضعيفة

تبدأ بريطانيا وتركيا رسميا، الخميس، مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بهدف إدراج خدمات وبضائع في اتفاق جديد.

وأبرمت بريطانيا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تم تمديدها عندما انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2020، لكن مراجعة أجراها الجانبان العام الماضي خلصت إلى أن هناك مجالا للتحسين بموجب اتفاق جديد.

وقالت وزيرة التجارة كيمي بادينوك في بيان“لدينا بالفعل علاقة تجارية مزدهرة لن تصبح أقوى إلا من خلال اتفاق تجاري جديد ومحدث”.

وقالت بادينوك إن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تمنح قطاع الخدمات البريطاني“ميزة تنافسية في هذه السوق المتنامية ولديها القدرة على دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة”.

وقالت وزارة التجارة التركية إن المفاوضات، التي من المقرر أن تبدأ في 10 يونيو في لندن، ستركز على توسيع الصفقة لتشمل الخدمات والاستثمارات وحوافز زراعية إضافية، بينما تتضمن أيضا وضع“قواعد شاملة”.

وأوضحت الوزارة أنه“في إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، سيتم وضع أساس قانوني أقوى وأكثر شمولا لقطاع الأعمال في كلا البلدين” مضيفة أن هذا سيسهم أيضا في دعم التعاون الاقتصادي ومجالات أخرى.

ووفقا لبيانات التجارة التركية، بلغ حجم التجارة البينية بين تركيا وبريطانيا في 2023 نحو 19 مليار دولار.

ومن شأن أي اتفاق زيادة وصول المستهلكين البريطانيين إلى السلع التركية مثل البرغل والطماطم (البندورة)، فضلا عن توفير الفرص للشركات البريطانية لزيادة صادرات صناعة الخدمات.

وتجري بريطانيا حاليا محادثات تجارية مع دول مثل الهند ومجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية. وتم تعليق المحادثات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة مع كندا في وقت سابق من العام الجاري بعد فشل الجانبين في الاتفاق على إزالة عوائق خاصة بقطاع الزراعة.

المصدر: